Partit còmode pel RC Sitges

RC Sitges 64 - RC L'Hospitalet 0

Fase Prèvia Divisió Honor Catalana Grup B - Sènior Masculí

Partit sense història que als 20 minuts ja estava pràticament decidit amb tres marques aconseguides per els sitgetans. S'enfrontaven el líder del grup que compta els seus partits per victòries amb el segon equip del RC l'Hospitalet, equip que ha aconseguit sols guanyar un dels sis partits jugats. Els locals hi posaren dinamisme, juventut i marques, moltes maqrues. Els visitants, tot i que ben aviat com dèiem s'oblidaven de les opcions de victòria hi posaren coratge, i empenta lluitant fins el darrer instant de partit. Així fou un partit, el Sitges anotant i L'Hospitalet lluitant en defensa, matx que podríem qualificar de tràmit on els del Garraf ja pensen més en la segona fase del campionat on es defineix el campió, i els del Baix Llobregat en el campionat de Primera Catalana on lluitaran per mantenir-se a la màxima categoria del rugby català.

Tot i que el Sitges ja esta classificat per a jugar a Divisió Honor Catalana, aquest dissabte a les 18:00hs té un compromís important, ja que visita el camp del FC Barcelona "B" (Teixonera), un equip que sols ha perdut un partit en aquesta temporada davant del Químic.

D'altre banda el femení sitgetà va visitar el camp del Manresa RC, d'on s'emportà una encoratjosa victòria i el que es més important la satisfacció dels entrenadors que comencen a veure com comencen a sortir les coses en aquest grup jove i novell de jugadores sitgetanes, on moltes d'elles s'estrenaven en aquesta temporada en el món del Rugby. El proper partit del femení del RC Sitges serà aquest diumenge a les 12:00hs a Santa Bàrbara on rebran la visita del CR Cornellà.

Per ultim dir que el segon equip sènior masculí que va descansar dissabte passat, novament no te partit aquest proper cap de setmana, reprenent la competició el 25/26 de novembre que visitarà el camp del Químic "B".

Classificació Sènior Masculí A