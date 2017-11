Nova derrota del sènior del SEL Vilanova

Derrota del sènior masculí enfront d'un dels óssos de la categoria, el RC Badalona. Amb un inici de partit amb errors de mans i constants indecisions per part dels vilanovins, els badalonins van saber aprofitar la seva continuïtat per anar-se'n al descans amb un 3 a 27 favorable. A la represa, els de blau cel van imposar un major dinamisme al seu joc, gràcies als homes de refresc, i van trepitjar durant bona estona la meitat del camp badalonina aconseguint un assaig. La millora i la fluïdesa del joc general, però, no van ser suficients per capgirar el marcador; tot i els progressos del conjunt, cal treballar la concentració i l'efectivitat.

El proper cap de serà jornada de descans en totes les categories del Club, ja que l'única activitat prevista, la Jornada d'EdR, s'ha traslladat al dissabte 16 de desembre.