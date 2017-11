El Sitges juga molt seriosament sumant un bon punt a Moja

Moja 3 – UE Sitges 3

La UE Sitges sumava un bon punt al camp del Moja, l’equip d’en Rafa Porras jugant a guanyar va anar molts minuts a remolc al marcador, tot i això la reacció fou immediata generant fins i tot ocasions per poder sumar el tres punts, el partit fou d’aquets que fan afició del tot emocionants, és cert que els dos equip van mostrar las seves armes en aquest cas l’equip sitgetà causava millors sensacions en totes les seves línies jugant uns dels millors enfrontaments fora d’Aiguadolç però li va faltar una mica mes d’encert.

Molt bona posada en escena de la UE Sitges treballant l´aspecte ofensiu en que potser li va faltar finalitzar un penal molt rigorós xiulat per l’àrbitre donava la primera avantatge local amb gol d’Ivo Luque al minut 27, malgrat això l’equip d’en Rafa Porras seguia buscant la seva, arribant al minut 35 amb el gol de Enric Bono, un dels destacats, a falta de cinc minuts pel descans amb el servei d’un corner tret per Creixell és rematat de cap per posar el 2- 1, al minut 43, poc durava la festa local degut a que en el darrers minuts en passi magistral d’Enric el juvenil Labastida deixava el 2- 2 al descans.

La sortida potent dels locals als dos primers minuts de la represa va agafar al Sitges despistat aprofitant una pilota al espai el local Gago per fer el 3-2, empataven els sitgetans de penal també molt rigorós fet a un Adri Alonso que s’encarregava de posar el 3-3 al minut 69. La resta del partit fou jugat de poder a poder tenint més a prop el gol els sitgetans en jugades d’atac però aquest no va arribar.

Fitxa tècnica

UE Sitges: Roger, Rafa, (Pablo 46) David Carrasco, Victor, Xavi Rodríguez, Enric Bono, (Albert 86), Bernat (Raul 71) Adri Alonso, Marc Montaner, Ferran (Pepe 71) Marc Labastida i (Alex 71).

El proper partit

El Sitges rep aquest dissabte a la Pobla de Claramunt, l’hora d’inici les 17 hores.