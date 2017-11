Victòries del sènior masculí i femení del CNB Vilanova

Sènior masculí

CNB Vilanova 83- CB Montpedrós 55



Sisè partit de la temporada del conjunt vilanoví, que aquest cop rebia un vell conegut de la temporada anterior. Novetat pels locals que podien jugar per primer cop a la pista llarga del pavelló Isaac Gálvez, a priori un avantatge, que permetria al jove conjunt vilanoví aprofitar les dimensions de la pista per córrer al contraatac.

Inici amb Javi, Guillaumes, Carlos, Burcet i Collados. L’estratègia va semblar funcionar i els verds van sortir com a motos. Pressió angoixant que els visitants no podien superar, transicions ràpides i bona lectura de les superioritats. Sorprenentment els de Montpedròs no es col·locaven en defensa zonal, fet que permetia als del Garraf treure rendiment de la seva superioritat en el u contra u. Resultat de tots aquests factors 25-10 al finalitzar els deu primers minuts. Cal remarcar l’autoritat i solvència que està mostrant l’equip a l’hora de tancar els partits, gairebé sempre en la primera meitat.

Inici del segon quart i els visitants passen a defensa zonal. El partit es comença a enrarir i a endurir, i no deixa de ser curiosa la rivalitat que existeix entre els dos equips, per un malentès en el que ni uns ni altres tenen res a veure, que ve de l’any anterior. El ritme d’anotació disminueix i els vilanovins marxen “només” dinou punts per sobre a la mitja part.

L’equip local comença la segona part amb la clara consigna de sortir a jugar a bàsquet i no perdre el nord en guerres absurdes que no el condueixen enlloc. Així ho demostra el parcial dels 5 primers minuts, 11-2 (49-17). A partir d’aquí res remarcable a explicar. Faltes, més faltes, tècniques, antiesportives…curiós el balanç de faltes, vint-i-sis dels locals per setze dels visitants, per qui veiés el partit.

Valorar la maduresa que van demostrar els joves jugadors vilanovins, en un partit en el que era fàcil, per circumstàncies alienes, descentrar-se i acabar cometent un error, mostra de concentració, intel·ligència i implicació amb el grup.

Victòria contundent que posa el 6-0 al caseller vilanoví, diumenge setè partit davant el CB Papiol, a per la setena doncs.



CNBVILANOVA: Sugri (2), Navarro (8), Nil (3), Guillaumes (15), Collados (11), Javi (11), Burcet (8), Aleix (4), Carlos (12), Àlex (5) i Jordi (4)

Salva Pastó

Sènior femení

CB Sant Just 44 - 55 CNB Vilanova

El sènior del Vilanova es desplaçava diumenge a la pista del CB Sant Just, equip que, fins aleshores, havia guanyat els sis partits que havia disputat. Les vilanovines no havien pogut entrenar dimecres a causa de la vaga i divendres, probablement, no va ser el millor entrenament de la temporada (eufemisme de: " Érem 6, vam fer quatre tirs, un 3 per 3 i cap a casa). En les hores prèvies al partit la baixa de Noemí Castillo afegia més dificultat a la jornada.

Diumenge, 17:30, Sant Just. 8 jugadores vestides de verd (Jugar amb aquest color sempre dóna un plus d'energia a tots aquells que vam jugar al Vilanova anys enrere). Al davant un equip amb 12 jugadores que no coneixien la derrota. Primer quart lleig. Moltes imprecisions. Ambdós equips s'estudien. Des de la banqueta vilanovina busquem el motiu de les 6 victòries consecutives. Són intenses. Són ràpides. Són agressives (en el millor sentit de la paraula). I són moltes. No obstant, a la pista només n'hi ha 5.

La consigna: hem entrenat molt menys i molt pitjor que elles. Seguríssim. Si volem guanyar, avui hem de compensar amb actitud el que no hem fet durant la setmana. Dit i fet. Les 8 jugadores verdes connecten com fins ara no havien fet al llarg de la temporada. Culs baix, braços oberts, comunicació en defensa. I en atac, calma quan cal i verticalitat quan toca.

Petits avantatges durant el partit que es reduïen a 3 punts (34 - 37) a l'inici del darrer quart. Últim quart sense especulacions i + 11 en el marcador final.

Gran partit i molt bones sensacions que haurem de guardar en la memòria per tal de tenir clar quin és el camí quan les coses no vagin tan bé.

Èlia (6), Raquel (24), Natàlia (3), Clara (2), Noelia (3), Irina (3), Neus (14), Tania

Àdam Bòria