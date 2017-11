Vuitena victòria consecutiva del CPS Sitges en un dia especial pel club

CPS Sitges 7 – CP Cambrils 3

El CPS Sitges sumava la vuitena victòria consecutiva contra el Cambrils, tot i no jugar un bon partit en un dia trist pel club per la mort d’un home format al club, Ricard Gutiérrez, fill del que va ser president Gabino Gutiérrez i germà de l’actual vice-president Xavi Gutiérrez, una família implicada des de sempre al club sitgetà, Ricard va ser jugador i després tècnic fins que va poder, sempre va ser fidel totalment a aquest colors, començant el partit amb un minut de silenci en record a ell, és cert que l’equip als primers minuts ja tenia el partit encarat, després li va faltar ritme arribant als descans encara amb el partit obert, a la segona meitat fent servir la seva superioritat va acabar golejant.

Inici golejador de l‘equip sitgetà ja que en quatre minuts amb gols d’Eloi començaven de la millor manera, després a l’equip li va mancar ritme elaborant massa les jugades tot i que llançaven a barraca en infinites ocasions faltava l’encert suficient per encarar el partit, escurçant diferencies els visitants a falta de dos minuts pel descans.

La segona meitat sense realitzar un joc massa vistós els de Carles Busquet anaven entrant més al partit, els dos gols de Sergio i Rubèn anaven marcant la diferències i la superioritat tècnica de l’equip sitgetà que poc a poc anava ampliant la seva renda golejadora amb la dianes de Sergio i Rubèn i va acabar finiquitant un partit més sumant, el setè triomf consecutiu, aquest davant un Cambrils que ho donava tot per rebre els menys gols possibles, per la seva banda el CPS Sitges sense jugar com te acostumada a la seva parròquia no va tenir cap problema per acabar sumant tres punts més en un dia especial per l’hoquei sitgetà.

Fitxa tècnica

CPS Sitges: Colo, Eloi Fernàndez, Roger Vidal, Rubèn Gómez, Javi Guerrero, Isaac Martínez, Sergio Pérez, Àlex Ortega, Alex Raventós, (Raven) i Jordi Guardià

El proper partit

El primer equip del CPS Sitges es desplaça aquest diumenge a la Seu d’Urgell per jugar a partir de les 12´45 hores amb el Cadí, 10è a la taula amb 4 punts, del 5 partits jugats ha guanyat 1, empatant 1 i perdent 3.



Resultats dels partits disputats el cap de setmana: 10 i 12 de novembre de 2017

Divendres, 10 de novembre de 2017

– Partits jugats com a local (Pavelló de Pins Vens):

Sènior A: CPS Sitges A 7 – Cambrils CH 3.

Diumenge, 12 de novembre de 2017

– Partits jugats com a local (Pavelló de Pins Vens):

Infantil: CPS Sitges 8 – CP Cubelles B 3.

Prebenjamí: CPS Sitges 2 – Jesuïtes Sarrià B 2.

Sènior B: CPS Sitges B “wamgroup.es” 7 – CH Juneda 2.

Juvenil: CPS Sitges “regarsa.com” 3 – CE Noia “Freixenet” B 6.



Nota de condol

Des del CPS Sitges expressem el nostre condol per la mort de Ricard Gutiérrez Vidal, que va ser jugador, tècnic i membre de juntes directives del CP Sitges des dels seus inicis i durant molts anys. Descansa en pau, Ricard.