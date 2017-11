La falta d'encert provoca una derrota dolorosa de l'EsportxTothom-Samà Masculí

EsportxTothom Samà SMA 59 - Bàsquet Pia Sabadell 66

23 de 72 en tirs de camp! Aquesta és una de les dades que, juntament amb el rebot ofensiu del Grup Barna, és clau per entendre la derrota de l'Esportxtothom-Samà Vilanova davant de l'últim classificat al grup 1 de Copa Catalunya, el Grup Barna. L'equip de Xavi Canales va tenir opcions fins al final, però el desenllaç va ser inesperat donada la diferència a la classificació.

L'inici del partit ja va ser decebedor des de qualsevol punt de vista. Ofensivament, l'equip vilanoví no trobava el seu lloc a la pista, no anotava, no aconseguia tenir aquell nivell mínim ofensiu exigible. Per sort i com ens té acostumats, el nivell defensiu era acceptable tot i tampoc estar a l'altura esperada. D'aquesta manera s'arribava a la fi del primer quart amb un raquític 18-15 pels vilanovins.

Començava el segon període i de mica en mica l'equip vermell s'anava desdibuixant, convertint-se en una autèntica caricatura en aquest quart. Continuaven els problemes ofensius i ara, a sobre, agreujats per una defensa tova que feia que els visitants anotessin 21 punts, i guanyessin el parcial per 10-21, arribant al descans amb un 28-36 pels barcelonins del Grup Barna A.

Era d'aquells partits que tiressis d'on tiressis, fessis el que fessis la pilota no volia entrar, però s'havia de reaccionar. Lluny de ser així, l'equip vilanoví sortia fatal al tercer quart, rebent un parcial de 2-6 en els primers 3 minuts de la represa. La cosa es complicava molt, ja que els visitants marxaven de 12, 30-42. Una tímida reacció deixava l'electrònic en 42-49 a la fi dels 30 primers minuts.

Just després d'aquest moment, els vilanovins semblava que s'entonaven i van reduir el desavantatge fins als 5 punts en el minut 4. Semblava que la remuntada seria possible, però lluny d'això s'encadenava error rere error amb la sort que el rival tampoc realitzava un partit brillant i les diferències no eren excessives. Però aquesta vegada el final no va ser bo com altres vegades i l'equip de l'Esportxtothom queia derrotat per un marge de 7 punts.

Derrota molt dura de l'equip de la capital del Garraf. L'equip de Xavier Canales ha de reaccionar, i intentar aquesta setmana contra ZAMAR 2000 PLOMS SALLE REUS A la victòria per recuperar el terreny perdut.

CB Samà: Carreras (14), Morales (-), Vallverdu (-), Borjas (8), Moreno (9), Artigas (3), Andreu (11), Casado (-), Liao (12), Paredes (-) i Calvo (2).

Parcials: 18-15, 10-21, 14-18, 17-17.