Atletisme femení garrafenc d’alt nivell

D’aquesta manera podrien definir els resultats del cap de setmana de les atletes de la comarca, que amb proves força diferents han demostrat estar a l’elit de l’atletisme femení.

48 CROS CIUTAT DE MATARO

Mercè Guerra:1º posició Absoluta

Aquest cap de setmana es va celebrar uns dels crosos mes antics de Catalunya, el Ciutat de Mataró, al circuït dels contrabandistes, on ja fa molts anys hi van obtenir la victòria altres atletes vilanovines, com la Rosi Pérez (1987) i la Marina Prat (1989).

Diumenge passat, desprès de 28 anys, el cros ha tingut com ha guanyadora absoluta una altra atleta Vilanovina, la Mercè Guerra, que enguany defensa els colors de la Joventut Atlètica Sabadell i que encara pertany a la categoria sub23.

Mercè Guerra va fer una demostració de força en un exigent circuit de cros de 5460 metres, guanyat amb un temps de 20’:38”, imposant-se a la resta de participants, malgrat l’inconvenient que la prova es va celebrar només 30 minuts desprès d’haver corregut el Campionat de Cros per relleus (4x2000 metres) on va realitzar un temps de 6’:33” en el seu relleu i on el seu club va quedar en un excel·lent cinquè lloc, malgrat la caiguda del primer rellevista, aspecte que els va impedir lluitar per les medalles

Aquest resultat la situa en el grup de les millors especialistes de cros catalanes i reforça la seva preparació pel propers objectius com es el Cros Internacional de Granollers i Campionats de Catalunya i Espanya de cros-

BEHOBIA-SANT SEBASTIA

Vinyet Noguero 2º posició absoluta i Emi Vaquero Sanchez 1º posicio Veterana III

Vinyet al podi en segona posició

Grandíssim resultat aconseguit per Vinyet Noguero del club AtletesVNG, a la reconeguda cursa Internacional de 20 km, entre les poblacions de Behobia i Sant Sebastià, on participen uns 30.000 atletes.

Vinyet, en la seva tornada a la competició de nivell, no va defraudar i encara que no entrava dins les favorites va aconseguir el segon lloc amb un temps de 1:16:46.

Gran marca la aconseguida per Vinyet, que la situa a la capçalera de les atletes catalanes en proves d’aquesta distancia i que segur que serà una de les esportistes a tenir en compte en totes les proves que disputi.

No és menys d’important la victòria aconseguida en la categoria de Veteranes III per Emi Vaquero (AtletesVNG), que amb un temps de 1:34’:37”, es va imposar a les resta de participants de la seva categoria. Una alegria més d’aquesta incombustible atleta que ja ens té acostumats a grans resultats



3a Cursa Solidària Running 1900 RCD Espanyol

En un altre prova atlètica disputada aquest cap de setmana, també hi ha hagut protagonisme d’una atleta vilanovina, Laura Sanchez (Dinami-K CAV), que va guanyar la prova en ruta de 5km Cursa Solidaria 1900RCD, amb un temps de 19’:38’’.