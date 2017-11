Enfrontament per una possible alineació indeguda en el partit de Copa Catalunya ente els vilafranquins i el Nàstic

El partit de quarts de final de Copa Catalunya que van disputar Vilafranca i Nàstic de Tarragona fa tres setmanes continua generant polèmica entre el club penedesenc i la Federació Catalana de Futbol (FCF). A la segona part d'aquell partit va jugar el porter tarragoní Perales que no estava inscrit formalment a l'acta. El col.legiat, Carlos Albelda, va fer constar en aquesta acta els porters Bernabé i Dimitrevski, però no pas a Perales.

El Vilafranca va decidir recórrer el duel, que va acabar amb un 1-1 i l'eliminació vilafranquina a la tenda de penals (1-3), per alineació indeguda de Perales. L'àrbitre, però, va reconèixer que s'havia equivocat en el moment de transcriure els noms i la FCF va decidir desestimar la reclamació presentada pel degà penedesenc. La decisió federativa va causar perplexitat en el club quadribarrat doncs, en moltes altres ocasions, la FCF ha acabat considerant alineació indeguda una situació d'aquesta mena.

Es per aquest motiu que la directiva vilafranquina ha decidit presentar un recurs al Tribunal Català de l'Esport (TCE) a la recerca d'un veredicte favorable. De moment, el tribunal encara no s'ha pronunciat i, de fet, el Nàstic de Tarragona ja ha disputat aquesta mateixa setmana la ronda de semifinals de la Copa Catalunya enfront el Cornellà, partit que, per cert, va perdre per 3-1.

Caldrà veure quina és la decisió al respecte del recurs vilafranquí, però podria donar-se el cas que el tribunal acabés donant la raó als penedesencs, però com que la competició ja ha avançat i, fins i tot, el Nàstic de Tarragona ja està eliminat, això no es pogués traduir en cap compensació pràctica per a l'entitat que presideix Joan Soler.