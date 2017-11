Dissabte toca derbi, Vilafranca - Vilanova

6ª jornada de la 1ª Divisió Nacional Espanyola

Aquest dissabte el Cafès Novell Novell Patí Vilafranca, té una cita amb la seva afició, i és que a partir de les 20:30h s’enfrontarà amb el RS Impagos Vilanova en el derbi intercomarcal del Gran Penedès.

Els homes de Francesc Bargalló, es voldran refer de l’inici irregular de la lliga, i on, hauran de passar pàgina, del darrer partit i centrar-se en els que venen d’ara en endavant. Durant aquesta setmana l’ambient als entrenaments, ha estat bo, i han estat dinàmics, on tots els membres de la plantilla han estat molt participatius. I és que els jugadors del Patí saben de la importància de l’encontre, i han de sortir concentrats des del minut zero, i intentar refer els errors dels anteriors partits, i posicionar-se molt bé en la pista.

Per la seva banda el Vilanova ve d’empatar el darrer partit davant del Sant Feliu, i arribarà a Vilafranca amb l’objectiu de puntuar, i on a més Joan Muntané es retrobarà amb el seu ex equip.