El Vilafranca s' imposa en el derbi contra el Vilanova

El C.P. Vilafranca ha derrotat per 3 gols a 1 al C.P. Vilanova en el partit corresponent a la sisena jornada de l’a Primera Nacional Estatal disputat el vespre de dissabte en la Poliesportiva vilafranquina.

Res a dir de la victòria local, que es va produir gràcies al seu major encert en els moments claus, en un partit en poques ocasions , especialment en la primera part en la que els porters van tindre poc treball, i que es va arribar amb avantatge local de dos gols a zero , gràcies el primer a una excel·lent jugada personal de Vázquez en el minut 15, que va arrencar des de més enllà de la línia de mig camp. El segon , quan semblava que el marcador no es mouria, per la ineficàcia dels dos atacs , el va fer March en rematar aboca de canó l’ única jugada trenada pels vilafranquins. En aquest període les defenses es van imposar als atacs excepte en aquestes dues situacions realment puntuals.

En la segona part el Vilanova va imposar-se en els primers minut de forma clara , donant una mica més de feina a Arellano, mentre que el Vilafranca , ben organitzar intentava mantenir el partit on els convenia. En el minut 15 es va assenyalar penal contra els locals que va llençar Muntané sense transformar-lo, però recollint el rebuig va fer un a Garrido que venia llençat i va marcar el gol vilanoví. Aquí el partit es va animar, per l’ incertesa del marcador, ja que els dos porters van tenir més feina que en els minuts anterior, però una monumental errada defensiva del Patí , fent un passi net al ben mig de l’ àrea on estava C. Rodríguez va permetre a aquest afusellar a Esteve. Total partit dat i beneït.

El Patí que encara va jugar amb la baixa d’ Aguilar va anar dem menys a més, però cal ser més resolutius en atac.

FITXA TECNICA

C.P. VILAFRANCA.-Arellano, LL. Ferrer, March,Vázquez, .A. Rodríguez( equip inicial) G. Martí,C. Rodriguez, Salvadó,

C.P. VILANOVA.- Esteve, Garrido, Muntané, Garreta, Gil ( equip inicial) Paris, Gual, Cuevas

ARBITRES : Srs O. Valverde i P. Ribas. Correctes

GOLS

PRIMERA PART

1.0 Vázquez ( min 15) ; 2-0 March ( min 22)

SEGONA PART

2-1- Garrido( min 11)_ 3-1- C. Rodríguez ( min 22)