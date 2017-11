La UE Sitges condecora amb la insígnia d’or a Joan Cruz i l’anomena president honorífic

Aquest divendres al Hotel Melià la UE Sitges en un acte sorpresa per ell rendia homenatge a tot un referent del club en que ha passat mitja i que fins fa pocs mesos ha estat el president, Joan Cruz, i que a partir d’ara serà el president honorífic.

Un acte sorpresa preparat per la junta directiva encapçalada pel seu president Jordi Martínez que contava amb l’assistència dels familiars del Joan, i els seus germans arribats des de Madrid així com l’Alcalde de Sitges, els membres de la primera junta en la que va formar part en Joan fa 40 anys així com amb el germans Matas del Grup Arnalot, ell va treballar molt anys al carismàtic cafè Roy, també com molts més que han tingut molt a veure amb ell, en tot aquests anys en la UE Sitges, també amb l’assistència del capità de l’actual plantilla, en Victor Olmedo, més tard es va incorporar el ex alcalde en Jordi Baiget i la seva dona

Tot en una tarda en la que en Joan Cruz que quedava sorprès recordarà sempre , al que ell va agrair a tots , que s’ha reconegut la seva llarga trajectòria al servei del club comptant també amb el delegat de la federació Catalana del Garraf Penedès Manel Durant i el seu adjunt Francesc Barbera i en el que el president del club Jordi Martínez li feia entrega de la insígnia d’or de la ue Sitges desitjant que el Joan continuï molts mes anys amb la seva gent i els seus colors.