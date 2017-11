Un partit de 6 minuts

CF Vilanova 4 – Sant Joan Despí UE 0

El Vilanova no podia desaprofitar-ho i no ho ha fet, malgrat que hem vist dos partits ben diferents, dues parts de futbol oposades, l'una incomparable a l'altre.

Arribava el Sant Joan Despí penúltim a la taula i a priori un rival fàcil, un equip al qual en teoria s'havia de guanyar sense massa patiments i on el principal problema podia estar bé un gol en fred o bé un contagi d’un joc molt possiblement de baix nivell ensopit, letàrgic, esmorteïdor. I aquest precisament ha estat el gran problema per un CF Vilanova en una primera part on l’equip s'ha assemblat perillosament al que vam veure el dissabte passat a Sant Cugat i on no les diferències sobre el camp han estat gairebé nul·les

En aquests primers 45 minuts cap dels dos equips ha creat cap ocasió de gol, i alhora el Vilanova, s´ha contagiat d´un futbol del rival sense criteri, de passada llarga poc definida de pilotada erràtica en la major part dels minuts amb més globus i pilotes rifades que rasejades. Però el Vilanova en aquest primer període no sols no ha sabut trobar el seu lloc en el camp, sinó que ha reduït el ritme del seu joc fins a caure en el parany d'un adversari molt obtús, i pel que avui ha acreditat un gran candidat a perdre categoria. L'equip local, estava mancat de la necessària intensitat, estava lluny del futbol combinatiu desitjable, no trobava en cap moment línies de passada i no aconseguia en cap moment arribar a la zona de definició amb una mínima avantatge per inaugurar el marcador dominar i fonamentalment controlar el partit.

Arribàvem a la fi de la primera part i malgrat que el Vilanova era sobre el paper infinitament superior, es generaven ja certs dubtes davant tanta somnolència i tan poca brillantor, i el fantasma de què avui podíem perdre una gran ocasió per distanciar els perseguidors, planava sobre l’estadi.

Més encara quan a la represa, en la millor i única jugada de perill del partit de l’equip visitant, és produïa una posició escorada molt clara després de fer el més difícil, un davanter visitant xutava pèssimament sol davant Arnalot. Aquest ensurt però ha estat miraculós, determinant. El Vilanova ara si hi ha posat una marxa més, s'ha tret la son de les orelles, i al m. 47 en una doble ocasió un xut al pal escopia una pilota quan el públic ja cantava el gol a l’estadi.

Estàvem davant ja d’ un Vilanova, ara de veritat i el curs del partit iniciava un canvi camí de ser decisiu. Al m. 51 un altre pilota al pal evitava el primer dels locals novament i tothom ja tenia clar que s’estava cuinant el gol d’un moment a l´altre. I efectivament, Latre en el 61 en una internada dins l’àrea s´ha perfilat perfectament amb mestratge amb la cama dreta xutava, i malgrat que el porter ha desviat la pilota, no ha sigut suficient, i el primer se situava ja al marcador. Dues errares quasi consecutives i idèntiques d'un rival que s'havia enfonsat de sobte, propiciaven dos nous gols als m. 61 i 66 on Valldosera aprofitant dues passades equivocades de la defensa al porter, molt vigilant i despert, feia dos gols que semblaven el segon d’ell moviola del primer. El rival havia aguantat dignament fins aleshores i s’havia enfonsat com un castell de cartes en 6 minuts encaixant tres gols. ¡Qui ho havia de dir vista l'ensopida primera part .

A partir d´aquí lògicament el partit s'ha acabat. El contrari continuava igual d'inoperant que tot el partit i a més al m. 82, és quedava amb un jugador menys per una dobla groga. En 6 minuts s' ha resolt un partit que en 60 minuts havia estat absolutament travat i obstruït. Ja en el darrer minut el 90, Valldosera ha marcat de nou en una tarda absolutament inspirada per ell a la segona meitat, una segona meitat que ha vist 4 gols, tots vilanovins, i que penso que al descans ningú podia confiar en una victòria tant amplia vista una primera part per oblidar.

EL MILLOR. Una nova victòria amb porteria a zero que permet distanciar més als rivals perseguidors. La reacció de l'equip a la segona part, i en especial, la inspiració de Valldosera amb un hat trick. El convenciment d’un equip que quan posa la marxa adequada difícilment perd un partit. Un Vilanova que arribarà en gran situació a la taula dissabte a Sant Quirze del Vallès un equip ascendit enguany i dels primers de la taula, que no és ¡compte ¡un partit trampa sinó una realitat i on per sort el gran Jan Lladó com Aleix Vall que ha jugat a Segona B no juga ara mateix a l’equip vallesà (no ho fa des de la jornada 8) .

EL PITJOR. Un equip que a Sant Cugat i a la primera part d’avui, va caure en el parany del rival, no va saber imposar el seu joc i va estar a punt de patir un ensurt. La necessitat d’entendre a vegades una màxima del futbol que diu que no es poden fer vàries passades idèntiques al mateix espai, sinó que quan això succeeix s'ha de canviar la trajectòria del sentit del joc cosa que sap fer a la perfecció el gran Aleix Vall avui central substituint al tocat, Ivan Sugranyes que ha jugat els darrers minuts.

Fitxa tècnica

CF Vilanova: Arnalot, Cuadra, Lebrero, Vall, Marcel, (m81 Ximenez) Moha, (m66 Barragan) Codina, Iker, (m71 Álvarez) Latre, Valldosera, Delgado (m66 Pinilla).

Puntuacions: Valldosera 5, Latre 4, Codina 3, Iker 2, Lebrero 1.

Targetes grogues CF Vilanova: Vall.

Àrbitre: Sr. Siad Houms 7/10

Estadístiques. Primera Part, Vilanova. Faltes 9. Ocasions de Gol 0. Corners 0. Fores de Joc 0. Sant Joan Despí. Faltes 6. Ocasions de Gol 0. Corners 1. Fores de Joc 1.

Segona Part. Cf. Vilanova. 6 Faltes. Ocasions de Gol 9 (4 gols). Corners 1. Sant Joan Despí: Faltes 9. Ocasions de Gol 1. Corners 0.

200 espectadors. 16 graus molt humits de temperatura.