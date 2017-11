El Cafès Novell s’emporta el derbi amb el Vilanova

El Cafès Novell CP Vilafranca, va derrotar per 3 a 1 al Vilanova en el derbi intercomarcal de la 1ª Divisió Nacional, en un partit molt emocionant.

Amb les grades plenes de gom a gom, la Grada Jove plena, i amb un ambient extraordinari, es va iniciar el derbi, amb un Patí que va començar el joc dominant la possessió de la bola amb jugades llargues, i amb intencions clares d’atacar a la porteria vilanovina, i amb un joc vistós. El Vilanova s’intentava defensar, però li costava desempallegar-se de sobre la pressió del Patí i arribava tímidament a la porteria de David Arellano, que va solventar amb un excel·lent paper les boles que li arribaven. Els de la Capital del Vi, es van avançar en el minut 15 amb una jugada entre Carles Rodríguez i Marc Vázquez, que va fer avançar al Patí en el marcador. Els del Garraf, després del gol vilafranquí van demanar temps mort per refer-se, però de poc li va servir, ja que en una jugada de tiralínies del Patí, Ferran March feia el 2 a 0, i amb aquest marcador s’arribava al descans.

Al descans, els jugadors de l’escola del Patí i els del CP Sant Ramon també van tenir els seus minuts, jugant un partidet on tota l’afició va vibrar amb els joves jugadors.

A la represa, el Vilanova, va sortir buscant reduir les distàncies al marcador, però les seves arribades, eren interceptades per la defensa vilafranquina i per les intervencions d’un encertat David Arellano. En el minut onze, els àrbitres van xiular un penal a favor del Vilanova, l’encarregat de llençar-lo va ser l’exvilafranquí Joan Muntané, però el porter vilafranquí David Arellano, el va aturar, el rebot el va recollir el mateix Muntané, que va fer una passada a Ignacio Garrido que venia per darrera, i va reduir les distàncies en el marcador. El Cafès Novell, no es va arronsar, i continuava atacant, fins hi tot, Àngel Rodríguez va enviar una bola al pal. Veient la insistència dels vilafranquins, el Vilanova, va demanar temps mort, per intentar posar ordre a la defensa, fent una defensa en quadre, però els Vilafranquins van trencar aquesta defensa, on l’Enric Martí va assistir a Carles Rodríguez, que lliure de marca feia el tercer gol vilafranquí.

Aquest resultat donarà moral als vilafranquins, que la propera setmana es desplaçaran al País Basc, per enfrontar-se amb el RC Jolaseta de Getxo.

Es presenta la Grada Jove del Patí Vilafranca, gràcies a Midas

El passat dijous, es va fer la presentació de la Grada Jove del Patí Vilafranca, gràcies al suport de Midas Vilafranca. L’empresa de l’automoció que col·labora amb el Club, va fer entrega de les noves bufandes als jugadors de la base, els quals van poder conversar amb els jugadors del primer equip del Club Patí Vilafranca, on també es va fer una fotografia de grup. Al final de l’acte Eduard Pérez en representació de Midas Vilafranca, i el Joaquim Vázquez president del CP Vilafranca, van adreçar unes paraules als jugadors a encoratjant-los a seguir treballant i practicant hoquei, així com que donin suport al Club i al primer equip amb la seva animació i la nova bufanda de patrocinada per Midas Vilafranca. Es va concloure l’acte agraïnt-los la seva presencia en l’acte.

Resultats dels partits del CP Vilafranca del 17, 18 i 19 de novembre