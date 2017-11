Una junta gestora es fa càrrec de l'Ateneu Agrícola i el Club Esportiu Noia

Aquest divendres es va oficialitzar el relleu a la presidència de l’Ateneu Agrícola i del Club Esportiu Noia Freixenet en l’assemblea extraordinària de socis i a la qual van assistir-hi unes 70 persones.

Després de 12 anys al càrrec, Jaume Esteve cedeix el testimoni a una Junta Gestora formada per 17 persones, que estarà encapçalada per Ferran Andreu i que comptarà amb Jep Bargalló i Jordi Montserrat a les vicepresidències de l’Ateneu Agrícola i del CE Noia respectivament.

Durant l’acte Ferran Andreu va agrair al president sortint l’enorme dedicació i esforços realitzats durant tota aquesta dilatada etapa i va presentar la nova composició de la Junta i l’organització, que s’estructurarà en sis àmbits: àrea esportiva, econòmica, social, compliment legal, comunicació i instal·lacions. De manera resumida es van exposar algunes de les línies de treball i objectius que la junta es marca en els propers mesos per desenvolupar un projecte que posi les bases per a la recuperació, modernització i dinamització social d’ambdues entitats i la definició dels passos a seguir per afrontar alguns dels grans reptes que té sobre la taula, com són la viabilitat econòmica i financera o la remodelació de les seves instal.lacions

La nova Junta gestora es mantindrà al capdavant de les entitats fins a l’estiu del 2018, quan se celebri la propera assemblea ordinària de socis. A la reunió es va avançar la decisió de suspendre l’aplicació de derrames i l’augment de la quota de soci i que s’exploraran d’altres vies per fer front al deute d’aquesta temporada. Una altra de les qüestions que es volen entomar en breu és la situació de l’arrendament del bar de l’Ateneu.