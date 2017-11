L’AB Vendrell resolt el partit amb un parcial final què li dóna el triomf

Els vendrellencs van tornar al camí de les victòries al superar per 80-68 a la Salle Manresa, en un partit què es va complicar, davant un rival disciplinat, què els locals van saber resoldre, amb un parcial final d’11-0, en els dos darrers minuts, què va ser definitiu de cara al resultat final. Els de Marc Rovirosa i Eloi Sadurní, van demostrar caràcter, per sortir-se’n, d’una situació, què feia preveure un final ajustat i sumar un triomf molt valuós, davant un rival que ho va donar tot per sumar la victòria; després d’aquest resultat els del Vendrell presenten un balanç de 5-4, què els dóna confiança de cara als propers compromisos.

L’encontre començava amb un ritme elèctric per part dels dos equips, amb un Omar Francisco molt inspirat, nou punts en aquets primers minuts, per part dels locals, què veien com els de Manresa portaven la iniciativa 7-10 als quatre minuts; van ser dos triples consecutius d’Adrià Trouvé i Jordi Solé, els que donarien confiança als taronges, que van passar a dominar la situació, després d’un parcial d’11-0, què deixava un 18-10, encara que els visitants responien, per deixar un 24-21 al lluminós, després d’un primer quart molt intens. Dos triples d’Alejandro Cereto en l’inici del segon període, posaven en franquícia al seu equip, després d’un parcial de 10-0, què suposava un 34-21, amb un conjunt del Baix Penedès molt encertat en atac i intens al darrera, que superava 38-25 al seu rival a quatre minuts d’arribar al descans; el control del partit, però, va portar relaxació defensiva en els locals, que van veure com els del Bages, amb ràpides transicions, els hi tornaven el parcial 0-10 , per igualar, de nou, el marcador amb el 43-38 de la mitja part.

A la represa, els vendrellencs es van encallar en atac, precipitació i males decisions, que provocaven pèrdues, davant la defensa intensa dels de la Salle, dos punts anotats en sis minuts per part dels locals, que aprofitaven els visitants per capgirar la situació, 45-49, després de dos triples anotats; sort dels punts dels interiors taronges Molina i Solé, que van tirar dels seus, per arribar per davant 55-53, a la fi d’aquest tercer quart. El darrer període va estar molt igualat, amb els dos conjunts en zona, van ser els manresans, provocant penetracions que acabaven en falta, els que van agafar la iniciativa, parcial d’1-7 i 56-60, davant un Vendrell tocat, que va saber igualar la intensitat del rival amb una defensa més pressionant; l’encert de Yero Thiam, amb un triple inclòs , mantenia als locals en el frec a frec, 69-68 a 2.25 després d’un triple anotat pels de Manresa.

Tot feia preveure, un final de partit a cara o creu, però, els taronges van treure el seu millor repertori, en aquest tram final, un triple de Cereto iniciava un parcial final d’11-0, que culminava un altre triple de Jordi Nieto, en uns dos últims minuts de domini dels locals, que recolzats en una gran defensa i encertats en atac, van deixar sense arguments un equip visitant, què es va veure superat per un equip taronja, què va saber redreçar el rumb del partit, en els minuts decisius. El proper dissabte els vendrellencs es desplaçaran a la pista del SAFA Claror.

Fitxa tècnica

AB Vendrell: Francisco (14), Mateu (10), Trouvé (6), Thiam (8), Solé (9), Cereto (16), Nieto (7), Molina (10), Gabaldón, Luna i Casado. 9/23 triples, 11/16 Tirs lliures, 19 faltes.

Parcials: 24-21, 19-17 (43-38), 12-15 (55-53), 25-15 (80-68).

Primera derrota del sènior femení

El sènior femení sumava la primera derrota de la temporada, al caure de manera contundent per 62-24 a la pista de La Pobla-CBT, en un partit on les taronges no van tenir opcions. Amb aquest resultat, les del Vendrell, comparteixen el liderat, juntament amb el rival d’aquest passat dissabte, amb un balanç de 6-1. Dissabte rebran la visita del bàsquet Teresianes.

El sènior B masculí que juga el campionat territorial, superava per 73-54, la visita del Valls D, en un partit dominat pels taronges. Els vendrellencs, ocupen el tercer lloc del seu grup amb un balanç de 5-3, a l’espera de visitar, el bàsquet Base Tarragona, el proper diumenge.