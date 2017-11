Gran èxit de participació a la Vallmoranta

Prop de mig miler de persones –repartides en 181 equips- van participar dissabte passat a la 7a edició de la Vallmoranta, la cursa d’orientació solidària de Sant Pere Molanta. Els guanyadors de la cursa llarga van ser Joaquín del Río en la categoria masculina, Amalur Belaskoain en la categoria femenina i l’equip Priorat-Montsant-Siurana en la categoria mixta. El primer lloc del podi de la cursa curta va ser per l’equip Atmosfera-0.

La competició es va fer per l’entorn natural de les comarques del Gran Penedès i la jornada va transcórrer amb un ambient esportiu i festiu. La novetat d’aquest any és que la sortida va ser llançada des d’altres punts que no estaven al centre del poble. Un total de 435 corredors vinguts de tot Catalunya van poder gaudir durant tres hores del recorregut, que tenia una versió curta –escollida per moltes famílies amb nens- i una de llarga –amb una dificultat força més elevada-. Posteriorment es va fer una paella popular, l’entrega de premis i el sorteig de desenes de regals cedits per les empreses col·laboradores.

L’organització vol agrair a tots els corredors i tots els col·laboradors la seva implicació. Els beneficis aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties infeccioses