Teresa Vallverdú, candidata d’ERC del Baix Penedès al Parlament

La militància d´ERC del Baix Penedès, reunida el passat dimarts, en un congrés comarcal extraordinari, va decidir de forma molt majoritària l’ elecció dels seus candidats comarcals, per tal de que formin part de la candidatura del partit per la demarcació de Tarragona en les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 21D.

L’ actual Diputada al Parlament de Catalunya, l’ arboçenca Teresa Vallverdú, tornarà a encapçalar la candidatura comarcal, després de rebre el suport de la militància de la comarca, que va avalar-la per tal de seguir desenvolupant la feina feta fins ara en el Parlament, on exercia de portaveu de Junt pel Sí en la Comissió de Cultura, a banda de ser membre de les Comissions d’ Ensenyament, de Territori així com de la de seguiment i control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

Els militants d’ ERC al Baix Penedès, també van decidir donar suport a Lluís Navarrete per tal d’acompanyar en aquesta candidatura comarcal a la Teresa Vallverdú. Lluís Navarrete és economista i Máster en Direcció Fiscal i Financera de l’Empresa per l’UB, i membre de les executives d’ ERC El Vendrell i de la Comarcal del Baix Penedès.

ERC Baix Penedès, aporta aquesta candidatura per tal que la veu de la comarca estigui representada al Parlament de Catalunya i pugui formar part d’ un equip que porti a Catalunya i també al Baix Penedès, fins els seus objectius de millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans dins d’ una República Catalana, neta i més justa, un país per a tothom.