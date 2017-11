La FaPaC demana que el 21-D no sigui laborable per a ningú

La decisió del Ministeri d'Educació de decretari dia no lectiu el 21-D per garantir l'obertura sense problemes de les escoles i instituts que són col·legis electorals no ha estat ben rebuda per la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC) que demana que sigui no laborable per ningú. Amb aquesta petició, la FaPaC considera que es podrà garantir l'exercici del dret de vot amb més seguretat i alhora, es facilitarà la conciliació de les famílies. Belén Tascón, presidenta de l'entitat, veu un problema més afegir un dia ''no lectiu'' a una ''data no prevista'' i més, tenint en compte que és al final de trimestre. Tascón lamenta també que ''no s'hagi prioritzat el dret a l'educació''.

Per Tascón, en la decisió no s'ha pensat que una mesura d'aquests tipus té conseqüències per a les famílies, i també pels nens, que a sobre, es troben al final del trimestre i per tant, les escoles hauran de reorganitzar aquests darrers dies abans de vacances, en què, en molts casos, hi ha festes i celebracions de Nadal. Per Tascón, s'ha ''menystingut'' l'educació.

A aquestes dificultats, la presidenta de la FaPaC, li suma doncs, la complicació un dia més de conciliar la vida laboral i la familiar i per això considera que les eleccions haurien de ser en un dia no laborable i lamenta que s'hagi trencat el ''consens social'' de fer els comicis en diumenge o festiu.