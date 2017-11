La CUP decideix concórrer el 21-D liderant una candidatura "el més àmplia possible" i "rupturista i independentista"

L'Assemblea Nacional extraordinària de la CUP ha decidit que la formació concorri a les eleccions del 21-D i que ho faci liderant una candidatura "el més àmplia possible, clarament rupturista, independentista i d'esquerres". El 91% dels militants que han votat han apostat perquè els cupaires es presentin als comicis i el 64,05% -702 vots- han optat perquè sigui liderant una candidatura. L'opció d'apostar per una llista de país sense polítics ha obtingut un 12,59% de suport -138 vots- i la de participar en una coalició o llista el més àmplia possible que defensi la república, amnistia i llibertat presos polítics ha recollit el 21,72% -238 vots-. L'assemblea ha tingut lloc a Granollers (Vallès Oriental) i ha comptat amb la participació de 1.206 persones.

La CUP ha celebrat aquest diumenge una assemblea nacional extraordinària per decidir el seu paper en els comicis del 21 de desembre. Estaven cridades a participar-hi uns 4.000 militants de la formació i de les organitzacions de la Crida Constituent però finalment el cens ha estat de 1.125 persones, que han emès 1.099 vots.

Els participants han votat en una mateixa papereta dues preguntes. En primer lloc si volien que la CUP es presentés als comicis, pregunta que ha rebut un 91,63% de vots afirmatius, 7,83% negatius, 0,36% en blanc i 0,18% nuls. La segona pregunta plantejava els tres escenaris per concórrer als comicis, d'entre els quals ha resultat guanyadora la tercera opció.

El primer era concretament 'La CUP-CC aposta per una llista de país, sense polítics, destinada a guanyar en vots i escons, a no formar govern i provocar eleccions constituents al cap de tres mesos del 21-D. Si això no és possible la CUP es presentarà en solitari amb un acord polític el més ampli possible però que parteixi de la defensa de la independència, la República i la justícia social'.

La segona opció era 'La CUP aposta per participar en una coalició o llista el més àmplia possible, que defensi República, amnistia, i llibertat presos polítics d'acord amb la proposta del punt 11.5 de la ponència base' i la tercera, i guanyadora, 'La CUP-CC aposta per liderar una candidatura el més àmplia possible, clarament rupturista independentista i d'esquerres'.