Cs es presenta al 21-D amb els mateixos caps de llista que el 2015

Ciutadans (Cs) es presentarà al 21-D amb els mateixos caps de llista que en les eleccions del 27-S de 2015. Així, la líder del partit a Catalunya i candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas -d'acord amb les primàries celebrades al maig-, obrirà la candidatura per Barcelona; Matías Alonso ho farà per Tarragona; Jorge Soler per Lleida i, finalment, Jean Castel per Girona. A més, la resta de les quatre llistes seran pràcticament les mateixes que ara fa dos anys, tal i com ha explicat el secretari general de la formació estatal, José Manuel Villegas, en una roda de premsa aquest dilluns. La novetat principal és el fitxatge del periodista Nacho Martín Blanco, que es presenta com a independent i que ocuparà el sisè lloc per Barcelona. A més, Lorena Roldán serà la número dos per Tarragona, després de concórrer de quatre ara fa dos anys.

Fonts de Cs han explicat a l'ACN que la intenció és mantenir la resta de noms de les llistes del 27-S, per "consolidar" l'estructura del partit i destacar la "solidesa" dels darrers anys. La formació taronja destaca la seva unitat i remarca que no ha tingut cap crisi interna, fins i tot havent superat un procés de primàries, ara fa mig any. D'aquesta manera, per Barcelona, a Arrimadas la seguirien el fins ara portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa; el vicepresident segon de la Mesa, José María Espejo-Saavedra; i el que ha estat portaveu parlamentari adjunt, Fernando de Páramo.

De l'oposició a Sant Jaume

Cs va obtenir 25 diputats el 2015, 16 més que el 2012. Per circumscripcions, fa dos anys va aconseguir 17 escons per Barcelona, quatre per Tarragona, i dos per Girona i per Lleida. Des de la formació taronja destaquen que ara l'objectiu és "sortir a guanyar" les eleccions, després d'haver "crescut tant" els darrers anys. Així, Cs encara el 21-D amb la voluntat de "recuperar" les institucions, oferir a la ciutadania catalana un projecte "seriós" i "solucionar" els problemes "reals" de la societat, després d'anys "en mans del separatisme i dels radicals".

Des del partit que presideix Arrimadas reconeixen que tant les informacions que tenen a nivell intern, com els "'imputs'" que reben pel carrer indiquen que el 21-D poden obtenir uns bons resultats, fins i tot millors que els del 2015. Cs aspira a consolidar-se com a segona força del Parlament, però no amb l'objectiu de liderar l'oposició, sinó d'encapçalar un govern "de canvi". Des de fa setmanes el partit taronja intenta convèncer PSC i PPC perquè donin suport a la candidatura constitucionalista que rebi més vots a les eleccions, per formar aquest executiu.