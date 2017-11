Campuzano demana al govern espanyol que "s'assegui a negociar una solució política" si els sobiranistes guanyen el 21-D

El portaveu del PDeCAT al Congrés, el vilanoví Carles Campuzano, ha demanat al govern espanyol que l'endemà de les eleccions del 21 de desembre s'assegui a negociar "una solució política" si les forces sobiranistes guanyen a les urnes. Per a Campuzano, el 21-D serà un "plebiscit sobre l'aplicació del 155" i ha exigit al govern espanyol que respecti els resultats electorals. "Els toca respectar la voluntat democràtica dels catalans, alliberar els presos polítics i restaurar l'autogovern", ha manifestat Campuzano. L'encarregat de respondre a la pregunta del líder del PDeCAT ha estat el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que ha resposta a Campuzano que "es quedi tranquil" perquè el govern espanyol respectarà els resultats "sempre complint amb la Constitució i l'Estatut". Zoido s'ha mostrat sorprès per la pregunta del PDeCAT –"Espanya és una democràcia fa més de 40 anys", ha defensat- i ha afirmat que aquells que "no respecten la llei, ni la Constitució ni l'Estatut no estan al govern espanyol ni al PP sinó al seu partit".

Per a Campuzano, el 21 de desembre serà un "test sobre el funcionament de la democràcia a Espanya". Fins ara, el líder del PDeCAT considera que Espanya "ha suspès tots els testos" i ha assegurat que el govern del PP ha situat el conflicte a Catalunya "en la lògica de la confrontació negant les vies d'acord".

A més, ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy "d'humiliar" la societat catalana i ha criticat l'ús de la violència i de la "judicialització de la vida política". "A Espanya hi torna a haver presos polítics i això fa més difícil encara la solució", ha afegit.

Per això, Campuzano ha instat el govern espanyol a respectar el resultat electoral i ha demanat que, en cas de victòria dels partits sobiranistes, s'asseguin a negociar una "solució política" per a Catalunya. "Han de respectar la voluntat democràtica dels catalans", ha dit.

A les seves peticions, Zoido ha respost que pensen respectar els resultats però ha contradit les declaracions de Campuzano. "Els que han humiliat la societat catalana son vostès, que els han enganyat miserablement", ha manifestat.