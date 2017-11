CCOO i UGT alerten que hi poden haver empreses que no facilitin als treballadors poder votar el 21-D

Els secretaris generals de CCOO i UGT a Catalunya alerten que hi poden haver empreses que no facilitin als seus treballadors poder votar el 21-D i per tant que es vulneri aquest dret fonamental. En un acte a Girona per demanar l'alliberament dels consellers destituïts en aplicació del 155, el líder d'UGT, Javier Pacheco, ha afirmat que és el govern del PP el responsable de garantir aquest dret perquè és qui va decidir la data dels comicis. Per això, demana que "faci pedagogia" entre el món empresarial. "La prioritat és poder votar", han subratllat els representants dels dos sindicats, que també han admès que tenen dubtes amb l'aplicació del decret d'eleccions i les 4 hores de permís. Han demanat un informe al Departament de Treball perquè els ho aclareixi.