Les llistes del 21-D: Novetats i transversalitat a la majoria mentre Cs i PPC aposten pel continuisme

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicarà aquest diumenge les llistes electorals del 21-D. Aquesta vegada no s'ha reeditat JxSí i els tres partits independentistes es presenten en llistes separades, malgrat la insistència del PDeCAT d'una candidatura unitària. Finalment, el PDeCAT ha quedat relegat en una llista anomenada 'del president' en què el president Carles Puigdemont ha incorporat els consellers a la presó i a l'exili, a excepció de Meritxell Borràs, i ha farcit d'independents. ERC combina la presència de consellers encausats amb la incorporació d'independents com el portaveu de ‘Casa nostra, casa vostra’ Ruben Wagensberg. La CUP presenta una llista renovada, tal com estableixen les normes del partit. Els 'comuns' s'estrenen amb Catalunya en Comú i Xavier Domènech com a cap de cartell. El PSC té l'exmembre d'UDC Ramon Espadaler com a principal reclam, mentre que Cs i PP segueixen una línia molt continuista.

Independents i poc pes del PDeCAT a la llista de Puigdemont

La llista liderada pel president Carles Puigdemont sota la marca Junts per Catalunya està farcida de fitxatges independents i relega el PDeCAT. Puigdemont ha situat de número 2 l'exlíder de l'ANC empresonat a Soto del Real, Jordi Sànchez, i els actuals consellers empresonats o a l'exili a excepció de Meritxell Borràs, que ha declinat ser-hi. Són Clara Ponsatí, Lluís Puig, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Pel que fa a membres del PDeCAT, cal destacar Elsa Artadi al número 10, responsable interdepartamental del Govern i persona pròxima a Puigdemont. Alguns dels independents més coneguts són l'exdirector de Rac 1 Eduard Pujol en vuitè lloc, l'entrenadora de natació sincronitzada Anna Tarrés al catorzè, el cuiner Fermí Puig, així com l'exconsellera del PSC Marina Geli, l'escriptor Jaume Cabré, el catedràtic Ferran Requejo, l'editor Quim Torra, el director teatral Joan Lluís Bozzo, el Pare Manel i la dibuixant Pilarín Bayés.

Puigdemont també compta amb el món local i ha situat a la seva candidatura la presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, i el president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), així com l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i l'alcalde de Basalú, Lluís Guinó.

El candidat per Tarragona és un excandidat d'ERC a les eleccions europees, Eusebi Campdepadrós, i l'exalcalde de Cerdanyola del Vallès, Toni Morral (ICV), se situa en el lloc 18 per Barcelona. El cap de llista per Girona és la vicerectora de la Universitat de Girona Gemma Geis i al capdavant de Lleida repeteix Josep Maria Forné.

Junqueras cap de llista però Rovira possible candidata a la Generalitat

La candidatura d’ERC està liderada pel seu president, Oriol Junqueras, que malgrat estar empresonat preventivament, encapçala igualment la llista per Barcelona. La seva número dos, però, Marta Rovira, ha tingut ja el vistiplau del propi Junqueras perquè acabi sent la candidata a presidir la Generalitat si ERC guanyés les eleccions i ell no pogués accedir al càrrec o agafar l’acta de diputat. Com a número tres de la llista per Barcelona hi ha el també empresonat Raül Romeva, i darrere seu se situa la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que després de pensar-ho molt va acabar acceptant participar de la candidatura. Carles Mundó i Antoni Comín, també consellers cessats que ara estan a la presó i a Bèlgica, ocuparan els llocs cinc i set de la mateixa llista de Junqueras i Rovira. Dues conselleres destituïdes més lideren també Esquerra a Girona i Lleida. Dolors Bassa –també a la presó- i Meritxell Serret –a Brussel·les- són respectivament les que encapçales les candidatures.

A més del Govern destituït, a les llistes d’ERC també s’hi inclouen independents com l’escriptora Jenn Díaz, el portaveu de ‘Casa nostra, casa vostra’ Ruben Wagensberg, o la professora de la UB i especialista en el món islàmic Najat Driouech. A més, fruit dels acords d’ERC amb altres partits, també hi ha membres de Demòcrates de Catalunya, com Antoni Castellà o Titon Laïlla, de MES com Ernest Maragall, o d’Avancem com Fabian Mohedano, en llocs destacats de la candidatura per Barcelona. De manera simbòlica, la llista de Junqueras la tanca el politòleg Ramón Cotarelo, i també compta amb l’activista per la memòria històrica Pep Cruanyes o el llibretes Guillem Terribas.

Joan Carles Gallego, Mar Coll i Rosa Cañadell, noms destacats a la llista de Catalunya en Comú de Domènech

Xavier Domènech encapçala la llista de Catalunya en Comú-Podem, que tanca simbòlicament l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. La portaveu Elisenda Alamany és la número 2 i Jéssica Albiach se situa en tercer lloc. Destaca la incorporació de noms com l'exsecretari general de CCOO a Catalunya, Joan Carles Gallego, la cineasta i guionista Mar Coll i l'exportaveu del sindicat educatiu USTEC Rosa Cañadell. Sara Vilà és la cap de llista per Lleida, Yolanda López la de Tarragona i Llorenç Planagumà la de Girona. Fa dos anys els 'comuns' es van presentar sota la marca CSQP i, aquesta vegada, després del naixement de Catalunya en Comú sumen Podem en forma de coalició.

La gran absència és l'exsecretari general de Podem a Catalunya Albano Dante Fachin, que ha deixat el càrrec després de denunciar que la direcció estatal del partit li van prohibir possibles pactes amb els partits independentistes. Finalment, Fachin no s'ha presentat en cap de les llistes.

Cs repeteix els quatre caps de llista

Ciutadans es presenta el 21-D amb els mateixos caps de llista que en les eleccions del 27-S de 2015. Així, la líder del partit a Catalunya i candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas -d'acord amb les primàries celebrades al maig-, obrirà la candidatura per Barcelona; Matías Alonso ho farà per Tarragona; Jorge Soler per Lleida i, finalment, Jean Castel per Girona. A més, la resta de les quatre llistes seran pràcticament les mateixes que ara fa dos anys. La novetat principal és el fitxatge del periodista Nacho Martín Blanco, que es presenta com a independent i que ocuparà el sisè lloc per Barcelona.

Espadaler, el fitxatge estrella del PSC

La gran novetat i sorpresa a la llista del PSC que torna a liderar Miquel Iceta és el fitxatge com a número 3 per Barcelona de l'exmembre d'UDC i exconseller Ramon Espadaler. Tanca la llista i, per tant, se situa en un lloc simbòlic l'exfiscal Jiménez Villarejo. A Tarragona, encapçala la candidatura Rosa Maria Ibarra; Òscar Ordeig per Lleida; i Rafel Bruguera repeteix com cap de cartell per Girona.

Carles Riera, al capdavant de la CUP

La CUP tindrà al fins ara diputat Carles Riera com a cap de llista per Barcelona. El secretariat nacional de la formació així ho va proposar a la militància de cara a les eleccions del 21-D i posteriorment es va ratificar en una votació telemàtica. Així, després de les consultes a les bases, a Riera l’acompanyaran la fins ara presidenta del grup parlamentari de l'esquerra anticapitalista Mireia Boya liderant la llista de Lleida, i per encapçalar les demarcacions de Tarragona i Girona, els cupaires opten per Xavier Milian, de la CUP de Reus, i Natàlia Sánchez Dipp, regidora a l'ajuntament de Figueres.

A banda de Riera, les primeres deu posicions de la proposta per Barcelona es completen amb els noms de l'actual regidora per Terrassa Maria Sirvent, Vidal Aragonès, també regidor a Cornellà; i Maria Ballester, membres del grup municipal cupaire d'Arenys de Munt.

Continuisme al PP amb la sorpresa de Gimenells

El PPC va fer el seu tret de sortida a la presentació de llistes amb una visita del president espanyol, Mariano Rajoy, a Barcelona, en el primer acte de precampanya de Xavier García Albiol com a candidat a la presidència de la Generalitat. Per darrere seu, hi ha noms que no són nous per als populars, com la número 2 Andrea Levy, el fins ara portaveu adjunt al Parlament, Santi Rodríguez, o la també diputada Esperanza García. Torna, però, a la candidatura l’exalcalde de Castelldefels i antic diputat, Manuel Reyes.

Encapçalant les llistes a Girona, Tarragona i Lleida hi ha María Ángels Olmedo, i els ja diputats Alejandro Fernández i Marisa Xandri, respectivament. La sorpresa de les candidatures, però, ha estat el número dos per Lleida. Aquest lloc l’ocuparà Dante Pérez, alcalde de Gimenells, que va deixar el PSC i va fitxar pels populars en veure que el PSC concorreria al 21-D amb Units per Avançar. Simbòlicament, tanquen la llista per Barcelona la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i l’expresidenta del PPC, Alícia Sánchez-Camacho.