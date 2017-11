7 de cada 10 menors tutelats han viscut episodis de violència al llarg de la seva vida, segons un projecte europeu

7 de cada 10 nois i noies tutelats han rebut o han estat testimonis de violència al llarg de la seva vida. És una de les conclusions del projecte europeu Alternative Future en què han participat un centenar de professionals de Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) coordinats per la Fundació Surt. Dels vint CRAE estudiats, tres són catalans i per això, la Surt aposta per millorar l'atenció a les necessitats dels tutelats per a què se sentin més segurs als centres i prevenir que reprodueixin relacions violentes que poden haver viscut i interioritzat. Per això, els professionals participants al projecte aposten per oferir espais als joves que promogui una ''cultura de la cura''.

Les experiències de violència que relaten els joves són violència física, sexual o psicològica però també en relaten de masclista, racista, assetjament, institucional o LGTBfòbica. Un espai per a generar cultura de la cura permetria oferir als joves l'oportunitat de compartir les seves experiències i mostrar les seves emocions. Es tractaria, segons la fundació Surt, de desnormalitzar conductes violentes i per tant, que nois i noies puguin sentir la protecció de l'espai i facilitin els mecanismes per gestionar les emocions.

Els joves que han participat al projecte expressen tenir necessitat de comptar amb un espai de seguretat que els garanteixi protecció, i que els sigui possible crear-hi vincles de confiança i sinceritat entre joves i professionals del centre. En aquest sentit doncs, des de la Fundació Surt, es destaca la necessitat que els joves tinguin moment per estar sols, descansar, relaxar-se, i sentir-se a casa, a la vegada que cal que notin que es preocupen per ells, i que poden comptar amb els professionals i la resta del grup. També demanen que els professionals tinguin coneixement de la seva història de vida, incloent les experiències negatives, i el seu estat de salut i comportament.