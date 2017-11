Creu Roja Catalunya atén un 80% més de refugiats i demana a ajuntaments i ciutadania més implicació per integrar-los

L'atenció a persones refugiades per part de Creu Roja Catalunya s'incrementarà aquest 2017 més d'un 80% respecte a l'any passat segons les estimacions que fa l'entitat, que reclama als ajuntaments i a la ciutadania en general més implicació per aconseguir la seva integració efectiva. El seu coordinador, Enric Morist, ha argumentat que "cal passar del 'benvinguts' a concretar", i ha subratllat que l'habitatge i la feina són els grans problemes en aquest sentit. Creu Roja Catalunya ha presentat aquest dijous la memòria de la seva activitat el 2016, incloent també dades dels primers tres trimestres del 2017. Les persones ateses per pobresa disminuiran aquest any, però Morist ha alertat de la seva cronificació. Un 40% ja es troben en aquesta situació.