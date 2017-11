L'ANC i Òmnium exigeixen la llibertat de Sànchez i Cuixart un mes després de l'empresonament

L'ANC i Òmnium Cultural han exigit aquest dijous al vespre que l'ara expresident i el president de les dues entitats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, surtin de la presó. I ho han reclamat amb una concentració amb uns centenars de persones a la plaça de Sant Jaume de Barcelona -han convocat davant dels ajuntaments de tots els municipis- just el dia que fa un mes que la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela va decretar per a ells la presó provisional sense fiança. Després de clamar consignes com 'Fora els ocupes del Palau' o 'És Puigdemont el nostre president', s'ha llegit un manifest que ha exigit "recuperar la qualitat democràtica, a hores d'ara inexistent," que els Jordis i els consellers empresonats surtin en llibertat, i que la resta del Govern destituït torni "de l'exili". "Exigim el nostre dret a governar-nos lliurement a partir de la mateixa nit del 21 de desembre", avisa un text que també demana que "se'n vagin els mandarins que han enviat a destruir la Generalitat".