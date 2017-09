Els camions que circulen per l'N-340 es desviaran obligatòriament cap a l'AP-7 a partir de l'1 de gener de 2018

Els camions que circulen per la carretera N-340 s'hauran de desviar obligatòriament cap a l'autopista AP-7 a partir de l'1 de gener, segons ha anunciat aquest dilluns a la tarda el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, després de reunir-se amb els alcaldes del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès afectats pel pas d'aquesta via. El conseller ha celebrat que la proposta -ja acordada entre la Generalitat i el ministeri de Foment- compta amb l'aval dels ens locals del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. Finalment, es bonificarà el 42,5% del preu del peatge per als camions de pas, el 50% per als camions que facin desplaçaments locals i el 100% per als vehicles lleugers. En aquest darrer cas, els conductors dels cotxes hauran d'entrar i sortir per un dels accessos de l'AP-7 entre Alcanar i Vilafranca Sud en un termini de 24 hores.

El titular de Territori ha celebrat que finalment s'estendrà el 'model Girona' a una via com l'N-340, que ha patit històricament problemes greus de congestió i sinistralitat. "Aquesta és la proposta acordada amb l'Estat, però abans de tirar-la endavant volíem comptar amb el consens del territori, tal i com hem pogut acreditar durant la reunió d'aquesta tarda", ha destacat Rull.

"Estem en condicions d'iniciar tota la tramitació per iniciar les bonificacions a partir de l'1 de gener", ha afegit el conseller en unes declaracions als mitjans de comunicació. El Govern haurà de fer dues tramitacions: una en relació a Abertis, la concessionària del tram afectat de l'AP-7 i una altra a través del Servei Català de Trànsit per regular la prohibició de circular camions a través de la carretera nacional 340.

El conseller ha admès que els transportistes reclamaven una major bonificació en els peatges de l'AP-7, però ha indicat que el Govern té una limitació pressupostària. "Considerem que, a partir d'un estudi de la Universitat Politècnica, que amb una bonificació del 30% ja s'aconseguia un equilibri de costos. Amb una bonificació del 42,5% aquest equilibri de costos queda més garantit", ha afegit.

L'aplicació del 'model Girona' a l'N-340 que proposta la Generalitat pretén descongestionar l'N-340, molt saturada pel pas habitual de camions. L'aplicació de les bonificacions i la prohibició del pas de camions permetrà desviar entre 3.800 i 4.000 vehicles pesants diaris de la N-340 a l’AP-7 entre Tarragona i l’Hospitalet de l’Infant, segons càlculs del Departament de Territori i Sostenibilitat.