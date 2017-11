Finalitza l'actuació de millora a l'espai de gossos de Baix-a-mar, a Vilanova

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha realitzat l'adequació i millora de l'espai de gossos de Baix-a-mar situat al solar que es troba a la confluència de la rambla de la Pau amb els carrers de l'Any dels Negats i de la Boia. Mitjançant un conveni, l'Ajuntament de la ciutat va obtenir la cessió d'una tercera part d'aquest solar on s'hi ha realitzat una intervenció de millora amb la col·locació de mobiliari urbà, bancs i papereres, l'eliminació de la caseta, el tancament del perímetre, la col·locació d'una capa de grava i la instal·lació d'un tendal en forma de vela per habilitar un espai d'ombra.

Així mateix, la Regidoria de Medi Ambient preveu dotar l'espai en el futur d'elements ‘agility' per facilitar la pràctica esportiva i d'aprenentatge per a persones i animals. Juntament amb aquesta intervenció també s'ha millorat l'espai per a gossos de la Torre d'Enveja i recentment ha entrat en funcionament el nou espai de la plaça d'Eduard Maristany, de manera que actualment la ciutat compta amb tres espais de lleure per a gossos. Amb aquesta mesura es dóna resposta també a les demandes dels usuaris per dignificar aquests espais.

La inversió per dur a terme aquestes millores ha estat de gairebé 19.000 euros.