L'episodi de tempestes deixa 90 avisos als Bombers i més de 220 trucades al 112 (VÍDEO)

L'episodi de tempestes de les últimes 24 hores arreu de Catalunya ha deixat 90 avisos als Bombers i més de 220 trucades al telèfon d'emergències 112, segons el balanç de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC). Els xàfecs d'ahir dissabte van ser d'intensitat forta a comarques com el Baix Empordà –especialment a la línia costanera-, l'Alt Penedès, la Segarra o la Terra Alta. A Batea, es van recollir 32 litres en només mitja hora, i a Sant Martí Sarroca, 27 litres en també 30 minuts. Pel que fa a quantitat de precipitació destaquen els més de 100 litres a l'Estartit, els 68 litres de Castell-Platja d'Aro o els 45 litres de Massoteres. Les actuacions dels Bombers van ser bàsicament per retirar arbres caiguts, intervenir en inundacions de baixos, terrats, soterranis, garatges o bé carreteres i carrers inundats, i per assistir algun vehicle bloquejat pel fang o l’aigua. Protecció Civil ja ha tancat aquest diumenge l'alerta del pla Inuncat.

El Centre de Coordinació Operativa CECAT de Protecció Civil va estar fent especial seguiment de les crescudes de rius i rieres del marge esquerra del Segre a les comarques de la Segarra, Urgell i a la Conca de Barberà, sense que provoquessin incidències rellevants. La C-32 va activar el seu PAU, durant la tarda-nit d'ahir, en alerta per la tempesta elèctrica i la degradació dels sistema, afectant especialment entre els punts quilomètrics 34 i 50, entre les poblacions de Sitges i Viladecans. El Centre de Control de l'Eix Diagonal va activar el seu PAU en alerta la tarda d'ahir per la pèrdua de connexió al Túnel de Montgròs, a la C-15 entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Al Baix Empordà es van produir nombrosos talls de subministrament elèctric en poblacions com Santa Cristina d’Aro, Palamós, Mont-ras, Calonge, Begur i Palafrugell. En aquests moments, segons les companyies elèctriques, totes aquestes incidències han estat resoltes.