Activada l'alerta del pla Ventcat per fortes ventades a partir del migdia

Protecció Civil ha activat aquest dilluns al migdia l’alerta del Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya Ventcat per fortes ventades sobretot a la meitat nord del país però també a l’extrem sud a partir d’aquest migdia. Segons el Servei Meteorològic, l’episodi de vent es reforçarà a partir d’aquest migdia i durant la tarda i fins aquesta matinada assolirà la màxima intensitat amb vents de component nord que poden superar els 90 km/h sobretot a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu. També bufarà amb especial força a les comarques de la Catalunya Central i de l'àrea de Barcelona. A les zones urbanes d’aquestes comarques les ratxes fortes assoliran valors superiors als habituals i poden provocar incidències, sobretot en arbrat, mobiliari urbà i elements estructurals lleugers com teulades. A partir d'aquest dimarts al matí es preveu que les fortes ventades quedin restringides a l'àmbit del Pirineu, Prepirineu i les incidències siguin puntuals. El vent també bufarà durant tot l’episodi a les Terres de l’Ebre i l’Empordà.

Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució en la mobilitat a partir d’aquest migdia, així com en les activitats a l’aire lliure tant a l’entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins.

Així mateix, Protecció Civil ha activat també aquest migdia la prealerta del pla Procicat per la previsió de fort onatge. Segons el Servei Meteorològic, es preveu un episodi de maregassa per aquest dilluns i dimarts al matí, amb onades que podran superar els 2,5 metres d'altura a la Costa Brava.