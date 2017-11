La vaga general comença amb una quinzena de talls a carreteres com l'A-2, l'AP-7, la B-20, la B-23, la C-16 i la C-25

La vaga general ha començat aquest dimecres amb una quinzena de talls a diverses carreteres catalanes. Segons dades del Servei Català de Trànsit, l'A-2 es troba tallada en diversos punts com Abrera, Òdena o Sant Joan Despí; l'AP-7 a Vilafrant i Santa Perpètua de Mogoda; la B-20 a Santa Coloma de Gramenet; la B-23 a Sant Just Desvern; la C-16 a l'alçada de Sallent; i la C-25 a Vic. Així mateix, també hi ha hagut talls breus a la C-60 al Túnel de Parpers direcció Granollers, l'N-340 o l'N-II.

Talls a l'R1, R3, R4 i R16 de Rodalies per presència de manifestants a la via

Les línies R1, R3, R4 i R16 de Rodalies pateixen aquest dimecres al matí alguns talls per presència de persones a la via arran de la vaga general convocada per a la jornada d'avui. Així, segons la companyia, a l'alçada de Mataró (R1) alguns manifestants han accedit a la via quan passaven pocs minuts de les set del matí i han obligat a interrompre el servei, així com a les línies R3 i R4 amb talls a l'alçada de Montcada Bifurcació. També a l'R4, el servei ha quedat interromput a Sant Vicenç de Castellet per una manifestació, que ha començat poc després de les sis i s'ha allargat una hora. Per últim, l'R16 també està tallada a Ulldecona.

El decret de serveis mínims de la Generalitat de Catalunya per a la vaga d'aquest dimecres preveu un 33% del servei a Rodalies Renfe, tot i que la companyia va informar a través de Twitter que preveu "servei habitual", si bé es podrien produir "afectacions".

Pel que fa els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, no hi ha servei entre Sarrià i Terrassa Nacions i Sabadell Parc del Nord per presència de manifestants a l'estació de Sant Cugat del Vallès. Els serveis mínims preveuen un 50% en hores punta (6.30h a 9.30h i de les 17.00h a les 20.00h) i un 25% en hores vall.