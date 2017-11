Actuació especial preventiva a Canyelles contra l'eruga processionària del pi

L'Ajuntament de Canyelles ha posat en marxa aquesta setmana una important actuació preventiva contra la processionària del pi. L'actuació la desenvolupa una empresa especialitzada contractada a l'efecte i abasta tots els nuclis habitats del municipi, com també els camins rurals del voltant més transitats. Es tria aquesta època de l'any per fer-ho, ja que és el moment en què l'insecte es troba en la fase més vulnerable. És just el moment abans no faci els seus nius per passar l'hivern.

L'actuació s'està duent a terme des dels vials dels nuclis, amb un camió amb canó que llença el producte insecticida. Els productes que es fan servir per al tractament, però, són innocus per a les persones i els animals domèstics, ja que són insecticides biològics. Cal tenir present que, ara mateix, la fumigació per mitjans aeris no és possible ja que la legislació ambiental europea no ho permet. És per això que només es pot fer a base d'aquest tipus de canons.

És important, però, tenir clar que tot i l'actuació prevista, si finalment durant la tardor no fa prou fred, és més probable que sobrevisquin més erugues i que, a la primavera, s'acabi produint la plaga.