Comencen les obres de l’itinerari de vianants que connectarà la Granada amb Santa Fe

Aquesta setmana han començat les obres de l’itinerari de vianants del costat de la carretera BV-2156, que permetrà unir el carrer Nou amb el nucli urbà de la Granada, concretament fins al carrer de la Teuleria.

De fet, l’obra anirà més enllà del carrer Nou i abastarà fins a l’inici el terme municipal de Santa Fe del Penedès, on ja hi ha la vorera d’aquesta població, amb la qual cosa els dos municipis quedaran units per aquest espai de pas per a vianants.

En total, serà mig quilòmetre d’una vorera que tindrà 1,5m d’ample, comptarà amb la protecció per als vianants d’una tanca de seguretat, il·luminació led i, a més, estarà separada de la carretera per una cuneta.

El cost de les obres és d’uns 262.000 euros, està subvencionat per la Diputació de Barcelona i es preveu que estiguin enllestides en el termini de tres mesos.

Aquest projecte té per finalitat condicionar un itinerari de vianants per millorar la seguretat de la circulació de vianants entre els municipis de la Granada i Santa Fe del Penedès i millorar la seguretat de vehicles i vianants a la cruïlla amb el carrer Nou.