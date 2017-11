El grup socialista presenta una proposició al Congrés per reclamar la variant de la N-340 a L'Arboç

El grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats ha presentat aquesta setmana a la comissió de Foment una proposició no de llei per a que tiri endavant la construcció de la variant de la carretera N-340 al seu pas pel municipi de L'Arboç. El diputat del PSC al Congrés pel camp de Tarragona, Joan Ruiz, ha recordat que “aquesta és una demanda històrica del poble i volem treballar per a fer-la realitat”.

Per la seva banda l'alcalde arbocenc, el també socialista Joan Sans, ha assenyalat que “la variant és una reclamació unànime de L'Arboç i subratllo, especialment, el concepte unànime. La N-340 divideix el nostre poble i provoca problemes de mobilitat interna. Celebrem la decisió del grup socialista de portar el tema al Congrés”.

Sans ha recordat que L'Arboç és l'únic municipi del Baix Penedès en el que la carretera encara creua per l'interior del nucli urbà. Per a l'alcalde “els ciutadans de L'Arboç mereixem el mateix tracte que la resta de veïns d'altres pobles. No som pas ciutadans de segona i per això és totalment necessari resoldre aquest dèficit històric”.

Infraccions per les cues

La notícia del nou impuls al projecte de la variant arriba en un moment en que les cues que es generen des de fa uns mesos a la N-340 al seu pas per L'Arboç estan comportant un creixent augment de les infraccions de trànsit per part d'alguns conductors que les volen evitar. El principal problema es detecta a la zona del camí del Cementiri per on molt cotxes accedeixen a l'interior del poble des de la carretera malgrat que no està permès fer-ho. De fet, la direcció d'aquest vial secundari és de sortida i no pas d'entrada i dues senyals just al primer tram indiquen la prohibició de passar.

A les hores punta, sobretot de les tardes dels dies laborables, les cues a la N-340 són habituals i és en aquest periode quan el número d'infraccions es fa més evident. Es tracta d'un camí que coneixen els veïns de L'Arboç i també conductors habituals que transiten per la zona. Passant pel camí del Cementiri s'escurça la distància per entrar a l'interior del nucli i, a més, es deixen de banda la resta de cotxes i els nombrosos camions de gran tonatge.

La instal.lació fa poc més de mig any d'un nou grup semafòric al traçat de la N-340 a L'Arboç i el canvi de règim de funcionament del que ja hi havia historicament han portat associat una reducció de la fluidesa de la circulació en aquest punt de la carretera. L'Ajuntament arbocenc va demanar a Foment, titular del vial, aquests canvis per a millorar la seguretat dels vianants que necesiten creuar la carretera. Actualment, si una persona vol creuar la N-340 pot accionar un comandament situat als semàfors que fa canviar el ritme de senyalització.