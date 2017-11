Activada l'alerta del pla Ventcat per fortes ventades generalitzades a partir d'aquest vespre

Protecció Civil ha activat aquest diumenge a la tarda l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya Ventcat per fortes ventades generalitzades a partir d'aquest vespre i durant aquest dilluns. Segons el Servei Meteorològic, es podran superar els 126 km/h a les cotes altes dels Pirineus sobretot i al nord de les Terres de l'Ebre i els 144 km/h a l'Empordà i al sud de les Terres de l'Ebre. Al litoral i prelitoral les ratxes de vent se situaran al voltant dels 72 km/h i a la resta de comarques de l'interior se situaran al voltant dels 90 km/h. De fet, a les zones urbanes d'aquestes comarques les ratxes fortes assoliran valors superiors als habituals i poden provocar incidències, sobretot en arbrat, mobiliari urbà i elements estructurals lleugers com teulades. Així mateix, Protecció Civil ha activat també la prealerta del pla Procicat per la previsió de fort onatge.

A partir d'aquest vespre les onades podran superar els 2,5 metres (maregassa) a l'Empordà. La mala mar s'intensificarà demà dilluns a l'Empordà, on les onades podran superar els 4 metres (mar brava) i la maregassa podrà afectar el litoral de la Selva, el Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. A més, hi haurà notable mar de fons de component nord.

Tot i que l'episodi de vent ha començat aquest migdia als extrems del territori català, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que s'intensificarà i tindrà la seva màxima afectació durant aquesta matinada i demà dilluns. El vent bufarà de component nord i oest. I a partir d'aquest vespre, el llindar d'avís al Pirineu se superarà i a les cotes altes es produirà el fenomen del torb. Dilluns s'espera que el vent es reforci a tot el territori, però sobretot al Pirineu i l'Empordà.

Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució en la mobilitat a partir d'aquest migdia, així com en les activitats a l'aire lliure tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a arbrat com ara parcs i jardins.