Darrers treballs del desplegament de la fibra òptica a Canyelles

La Fibra Òptica ja ha arribat a Canyelles. Aquests dies s’han fent els darrers treballs del desplegament de la xarxa al municipi i les darreres proves per comprovar que el sistema funciona correctament i ja és possible per les primeres connexions. Canyelles es converteix així en un dels pocs municipis petits a disposar d’un servei de telecomunicacions d’última generació.

Per poder explicar tot el desplegament, que ha desenvolupat l’empresa Fibra Penedès (XTA,SL), i com poder accedir a aquesta infraestructura de telecomunicacions, s’ha convocat un acte de presentació sobre la posada en marxa del servei de Fibra Òptica a Canyelles. Serà aquest dissabte, 18 de novembre, a les 17 hores de la tarda, a l’Espai de la Gent Gran. En aquest acte, intervindrà l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, que explicarà l’aposta del govern per fer arribar aquesta tecnologia de nova generació i els avantatges que això suposarà per al municipi. Els responsables de l’empresa que ha fet el desplegament, per la seva banda, faran tota l’explicació tècnica del procés, les característiques d’aquest nou servei que es posa a l’abast dels ciutadans i de com poder-se donar d’alta.

La millora de les telecomunicacions al municipi era una de les prioritats del govern municipi, que hi porta treballant des de fa temps. Amb l’arribada de la Fibra Òptica es produeix un salt qualitatiu molt important, ja que permet als veïns de tot el municipi, tenir a l’abast una xarxa d’accés de nova generació mitjançant fibra òptica. És una aposta molt clara del nostre govern perquè Canyelles disposi d’aquesta tecnologia, que ha de ser molt útil per a tots els ciutadans i també ha de ser un factor de competitivitat afegit per a les empreses que hi ha al municipi, assegura l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet. Hem treballat durament per aconseguir-ho i ara ja és una realitat. És un altre dels objectius i prioritats promeses i aconseguides i n’hem d’estar molt orgullosos.

Els treballs del desplegament va començar el mes de setembre i han anat a càrrec d’una empresa del territori, Fibra Penedès, XTA.Cat, i ara la fibra òptica ja ha arribat a tots els sectors del municipi. La fibra òptica ofereix més velocitat, més qualitat i més capacitat de transmissió de dades, i també més seguretat que una connexió convencional a Internet.