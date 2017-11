Olivella signa un crèdit de prop d'un milió d'euros per a la portada d’aigua a la Plana Novella i el Casc Antic

L’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo, ha signat un crèdit amb la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa de Crèdit Local, de 937.308,36 euros, per a completar el finançament de les obres de portada d'aigua d'ATLL a la Plana Novella i al Casc Antic. Del crèdit signat, la Diputació finança 35.868,45 euros, en concepte d’interessos.

L’obra tindrà un cost de 1.590.308,36 euros, dels quals 500.000 euros estan subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), 153.000 euros per subvenció de la Diputació de Barcelona i la resta gràcies al crèdit signat amb la Diputació, i no suposarà un cost addicional per als usuaris.

L’obra, coordinada junt amb la Mancomunitat Penedès-Garraf consisteix en el subministrament d’aigua potable a través del dipòsit de Rocallisa que s’alimenta de la xarxa ATLL. La canonada, amb un recorregut de 9 quilòmetres des de Can Surià a la Plana Novella, ha de permetre també el subministrar aigua al casc antic d’Olivella i l’escola de natura de Can Grau.

Amb la connexió amb la Xarxa de l’ATLL es podran solucionar els greuges que pateixen els veïns i veïnes de la Plana Novella i el Casc Antic per l’elevat grau de salinitat, terbolesa i cabal de l’aigua dels pous que abasten aquestes dues zones i que des del gener del 2016 no són aptes per al consum de boca, obligant a l’Ajuntament a fer abastaments amb camions cisterna. A més, al febrer del 2016 el Pou Carbó es va haver de tancar per contaminació de l’aigua amb amoni, un fet que ja va ser denunciat. Actualment la majoria d’urbanitzacions disposen de connexió amb la xarxa.

L’alcaldessa d’Olivella, Marta Verdejo ha valorat aquesta obra com una aposta per a que totes les urbanitzacions del municipi tinguin un bon servei d’abastament d’aigua. A més, ha recordat que aquest problema ha suposat una despesa de diners important per a l’Ajuntament perquè fins que no es porti a terme l’obra, que properament es licitarà, s’han hagut d’anar arreglant els problemes posant una planta de filtració per a reduir la terbolesa de l’aigua i contractant camions cisterna per a portar aigua a les zones afectades.

Al llarg del traçat també es preveu millorar la dotació de prevenció d’incendis del parc amb la instal·lació de 5 hidrants i una bassa per helicòpters.

A més, s’aprofitarà la canalització de les canonades per portar fibra òptica al casc antic i a la Plana Novella i amb aquesta infraestructura també es podrà beneficiar la gestió del Parc del Garraf.