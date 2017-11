El Vendrell estrena un nou sistema de poda per evitar fongs i malalties

Aquesta setmana, en el programa “Per Què?” de Ràdio i Televisió el Vendrell, el regidor de Parcs i Jardins, Josep Marrasé, ha explicat que ja s’ha iniciat el període de poda de l’arbrat públic i que, aquest any, s’està fent amb un nou sistema per evitar fongs i malalties que poden debilitar l’arbre i suposar un risc de trencament de branques o de caiguda.



En aquest sentit, en alguns espais, com la plaça Nova, semblarà que no s’hi ha fet res, però amb el nou sistema el que s’ha fet és una poda mínima per no malmetre els arbres. D’altra banda, en altres espais, com la plaça del Centre i el parc infantil de la Rambla, es veurà que s’ha fet una poda semblant al sistema que s’havia fet fins ara, i s’ha fet per evitar la presència d’estornells, els quals provoquen molèsties de soroll i de brutícia al terra pels seus excrements. En tots els casos, es fa una diagnosi de cada arbre per poder-hi actuar de la millor manera.



Per tant, durant la poda, es continua fent un examen exhaustiu l’estat dels arbres per si, per motius de seguretat, cal treure’n algun i substituir-lo per un de nou.