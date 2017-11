Santa Fe vol convertir-se en els propers anys en un nou pol d'atracció residencial del Penedès

Santa Fe del Penedès, el poble més petit de l'Alt Penedès, vol converir-se en els propers anys en una nova àrea d'atracció residencial per veïns de tota la comarca i també del Garraf i de l'Anoia. L'Ajuntament destinarà 42 mil metres quadrats del terme municipal a sól urbanitzable per a fer realitat aquest projecte que busca dinamitzar el municipi i completar la seva imatge urbana.

L'alcalde, Jordi Rius, explica que “estem parlant d'un creixement sostingut en el temps i no pas d'un creixement accelerat que faci canviar la realitat del nostre poble. De fet, el pla amb el que treballem contempla passar dels 380 habitants actuals als 700 en un termini de 25 anys”. Rius assenyala que “des de l'Ajuntament vàrem decidir canviar el pla d'ordenació que hi havia el 2011 i que sí contemplava una urbanització més ràpida”.

La demanda creixent de vivenda per part, en especial, de parelles joves que busquen preus més assequibles que a Vilafranca o als pobles del seu entorn més immediat ha estat un dels factors que ha fet apostar l'ajuntament per a crèixer. La tipologia bàsica de vivendes que es contruiran seran de baixos i dues plantes d'alçada i les primeres podrien estar construides i ocupades l'any 2020.

Primeres onze vivendes

Jordi Rius indica que “fa pocs dies vàrem mantenir una primera reunió amb promotors i ja hi ha una empresa que ha manifestat el seu interès per a tirar endavant la primera fase del projecte”. En aquesta primera fase està prevista la construcció d'onze vivendes. L'alcalde recorda que “Santa Fe té tots els serveis necessaris per a donar sortida a la futura demanda i, per tant, estem en condicions de tirar endavant el projecte sense costos addicionals”.

Santa Fe és l'únic municipi de l'entorn de Vilafranca que ha perdut habitants en els darrers cinc anys com constata un estudi que es va fer públic la passada primavera. A l'estudi s'assenyalva que pobles com Sant Cugat Sesgarrigues, Pacs del Penedès o Les Cabanyes sí que havia augmentat el cens. La falta d'habitatges de nova construcció és el principal motiu que explica aquest fenòmen. Precisament, la peculiar realitat urbanística de Santa Fe ha fet que el poble hagi pogut superar els anys de greu crisi econòmica associada a l'habitatge amb menys problemes que a d'altres indrets.