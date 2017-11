Sorea estrena un centre operatiu a Vilanova per millorar el servei al Garraf i l'Alt Penedès

Controlar el nivell dels dipòsits d'aigua potable i detectar possibles fuites a la xarxa d’aigua amb la màxima celeritat són dos dels avantatges de la tecnologia amb què compta el nou centre operatiu de Sorea i Aigües de Sant Pere de Ribes a Vilanova, un equipament que té com a objectiu millorar la qualitat del servei al Garraf i l'Alt Penedès. El centre es troba en una nau recentment remodelada al polígon Sant Jordi, un espai que també disposa d'una sala per a reunions, formacions, i trobades tècniques, un magatzem de materials de proximitat, i punts de càrrega per als vehicles elèctrics de l'empresa. Aquest dimarts al matí, Sorea i Aigües de Sant Pere de Ribes van organitzar una visita a la nova nau de serveis, per tal d'explicar-ne el funcionament a través de la darrera tecnologia incorporada.

Optimització dels recursos

El centre de control de Vilanova dóna servei a Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Canyelles, Olivella, Sant Cugat Sesgarrigues, Olesa de Bonesvalls, Torrelles de Foix i Castellet i la Gornal. La plantilla està formada per 30 operaris destinats a l'abastament d'aigua potable, si bé properament també s'hi incorporaran treballadors destinats a la xarxa de clavegueram. Per tal d'anticipar-se als problemes que poden sorgir a la xarxa, l'empresa ha instal·lat diferents telecontrols, una eina que, a banda d'optimitzar els recursos, permet oferir als clients un servei de més qualitat en resoldre les avaries d'una manera més ràpida i efectiva. Així, fuites d'aigua, actes de vandalisme, o un excés o defecte de clor o de volum d'aigua en els dipòsits són només algunes de les incidències que poden registrar-se a través del sistema de control de què disposa la companyia.

Innovació tecnològica

Sorea i Aigües de Sant Pere de Ribes també han posat en funcionament l'aplicació GOT (Gestió d'Òrgans de Treball), una eina que optimitza els recursos humans de l'empresa mitjançant la centralització de les diferents tasques, tant les realitzades com les pendents. El sistema permet rebre les alarmes d'incidències i enviar ordres de treball als operaris, evitant desplaçaments innecessaris i reduint el temps necessari per resoldre avaries. L'aplicació també registra el material emprat, a més de documentar totes les actuacions realitzades a la xarxa. Els operaris disposen de l'aplicació al mòbil o a la tablet, on poden consultar tota la informació sobre les avaries, les inspeccions i els treballs que s'han efectuat. El sistema millora la resolució de problemes gràcies, en part, a una major eficiència en l'organització interna de la plantilla a través de la planificació i la millora de la comunicació que suposa GOT.

Una altre exemple dels importants avenços tecnològics incorporats per l'empresa al territori és l'aplicació AGIS (Sistema Mòbil d'Informació Geogràfica), que permet conéixer diàriament l'estat de la xarxa d'aigua potable al municipi. A través d'aquest sistema, els operaris poden consultar la informació sobre les xarxes d'abastament i de clavegueram mitjançant un mapa digital, aconseguint la màxima actualització en l'estat del servei. Es tracta d'una eina a la que també poden tenir accés els ajuntaments.

La comunicació amb el client, essencial

D'altra banda, Sorea i Aigües de Sant Pere de Ribes estan realitzant proves de l'aplicació WICOT amb l'objectiu de millorar la comunicació amb el client, que rebrà avisos personalitzats de qualsevol incidència, obres o talls de subministrament en el servei. El sistema preveu avisar els abonats de les interrupcions del servei a través de sms o correu electrònic. Aquesta novetat és un dels projectes que permet desenvolupar el nou centre de control, segons explica la gerent de Concessions del Penedès-Garraf, Berta Mercadé. "El fet de poder agrupar diferents municipis a nivell global permet desenvolupar molts projectes. El centre de control és una base d'operacions de les dues comarques", sosté Mercadé.

La responsable de la zona Penedès-Garraf també destaca que l'aposta digital i d'innovació de l'empresa "canvia la manera de treballar". "Això ens permet ser més eficients en la nostra gestió diària del servei", sosté la gerent, que també es refereix a la vessant sostenible de l'empresa. En aquest sentit, la gerent apunta que Sorea està "compromesa amb l'entorn", i un exemple de la voluntat de reduir la contaminació són els vehicles elèctrics que l'empresa està incorporant a les comarques del Penedès i el Garraf. La vessant social és un altre dels eixos essencials de l'empresa, la implicació en diferents activitats ( culturals, esportives pedagògiques, etc.) dels municipis que gestiona.

Així mateix la vessant social també es veu reflexada, segons Mercadé, amb els "fons de solidaritat" que Sorea ofereix per tal que cap persona amb dificultats econòmiques pugui perdre el subministrament de l'aigua.