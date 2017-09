Nur Aiza porta el seu viatge emocional a la Sala Porta 4

La història d’“Autèntica” és un viatge emocional en clau de comèdia on podrem descobrir si som realment qui volem ser. Una reflexió en veu alta que involucra a l’espectador.

Una innovadora peça de teatre per a una sola actriu, molt dinàmica per la presència de diferents personatges que no apareixen directament a l’obra però, que interlocuten intel·ligentment amb l’actuació. La seva protagonista, Maricarmen, es pregunta “Quan he deixat de ser jo mateixa?” El seu paper gira al voltant de prendre una decisió molt important, en una trama amb diferents salts emocionals, molt treballats, que posen a la protagonista enfrontada al seu present i passat, per poder decidir quin ha de ser el seu futur.

Text original escrit per la mateixa actriu, Nur Aiza conjuntament amb Ian Bermúdez, filòleg i escriptor, també autor de la novel·la gràfica “Trànsito” i el polifacètic Jaume Gil, que després de diferents aventures cinematogràfiques s’estrena amb “Autèntica”, també com a director teatral.

Nur Aiza, és una actriu formada entre La Casona a Barcelona i CinemaRoom a Madrid, un acting estudi liderat pel nord-americà Christopher Geitz, director dels llargmetratges on Aiza ha tingut papers destacats com a Casi Amor, estrenada a Argentina aquest 2017, i MakeUp o l’obra teatral Eris Kallisti representada al Teatre Lara de Madrid. És a Madrid on coneix un altre dels seus padrins d’ofici, l’actor i director Peter Domankiewicz, amb qui fa una obra de teatre A little learning i amb qui també treballa en un dels seus últims films, la comèdia Tea&Sangria, que ha passat per sobre els obstacles del cinema independent per aparèixer en cartelleres d’algunes capitals europees. Altres treballs han estat Colinas como Elefantes de la directora Mar Sampedro, alguns curts com Jo sóc Jo, tot un repte a la interpretació al assolir el paper d’una persona transexual, dirigida per de Susana Caralt o Soliloqui d’Adrián Silvestre. Actualment l’actriu està en la promoció del seu darrer curt La Otra, on protagonitza un paper molt dens d’emocions i dirigit per Aleix Masferrer.

“Autèntica” es pot veure tots els diumenges del mes de setembre a les 20.30h i els diumenges d’octubre a les 18.00h, una bona estona amb una peça teatral intensa i divertida, a la Sala Porta4 del Barri de Gràcia.