Els Bordegassos tornen de vacances completant la torre de set a Agramunt

Els Bordegassos de Vilanova van per feina. Així es va entreveure aquest dissabte a la tarda a la Festa Major d'Agramunt, on van tornar a plaça després de les vacances d'agost amb una actuació molt ambiciosa, amb la torre de set com a major fita assolida, un cinc de set amb tres estrenes al pom de dalt i un tres de vuit desmuntat, amb dosos col·locats, que va evidenciar que la revàlida de l'actual sostre casteller de la colla és imminent.

Després d'entrar a plaça amb un pilar de quatre caminant i un sensible retard sobre l'horari previst, els Bordegassos van afrontar de sortida el tres de vuit. Les proves de l'assaig de divendres havien estat definitives, amb un tres de set net impecable i un tres de vuit posat dalt de la pinya fins a dosos molt ben lligat. El castell va pujar amb bones mides i va col·locar els dosos amb comoditat. Però ben aviat es va veure que l'aixecador aquest cop tenia dificultats per superar el pis de quarts. Per evitar qualsevol risc innecessari, vist que el castell anava pel camí d'allargar-se massa i que no progressava, els responsables tècnics van donar l'ordre de desmuntar-lo.

En ronda de repetició els Bordegassos van descarregar un cinc de set molt productiu, que va servir perquè fes el seu primer castell a plaça un dels aixecadors, Miquel Couso. L'alleujament del pom de dalt es completava amb el debut com a dosos de Meritxell Cusidó i Noèlia Pizarro. Feina de futur, combinada també amb el fogueig de diversos castellers de tronc.

La torre de set va ser l'aposta vilanovina per ala segona ronda. La vuitena torre de set de la temporada no va ser una més, ja que s'hi va estrenar un segon. Els Bordegassos diversifiquen les alternatives de què disposen per afrontar els castells importants. Un cop més, va ser una torre de set completada amb molta tranquil·litat i bon ritme. Situar la torre al damunt del folre és molt a prop, tot i que es fa imprescindible omplir el pati d'assaig. A tercera ronda els de la capital del Garraf van completar un tres de set amb els terços del de vuit al pis de segons i una alternativa al pom de dalt.

De l'1 al 1001, de pare a fill

El passat 5 d'agost els Bordegassos van completar el pilar de cinc número 1000 de la seva història. El d'Agramunt va ser el 1001 i va tenir la particularitat que a segons el va parar Mario Marco, el fill de Manel Marco, el segon que havia descarregat el primer pilar de cinc bordegàs, l'any 1972.