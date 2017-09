Els fil·loxeraires més petits, els protagonistes de la Festa a la plaça de l’Església

“Viu la Festa com els grans!”. Així és com els fil·loxeraires més petits van celebrar, dissabte a la nit, el 25è aniversari de la Festa de la Fil·loxera infantil amb una plaça de l’Església plena que va tornar a vibrar amb el ball del triomf final.

Tal i com succeeix cada 8 de setembre a la nit, tots els elements de la Festa de la Fil·loxera infantil van començar la baixada des de davant de Cal Ritu, fent una parada a la plaça de l’Ajuntament per exhibir els balls de larves, pagesos i gegantons, així com poder gaudir del foc de la fil·loxera, fil·loxeretes i ceps.

Finalitzada la baixada, el grup teatral ‘Un Pam i Dos Dits’ van ser els encarregats de donar la benvinguda als participants de la Festa i de recordar les normes de seguretat necessàries per a un bon funcionament de l’espectacle. El guió de la Festa va ser el mateix que es fa cada 8 de setembre a la nit però amb la incorporació, a l’inici, del ball de larves.

La Festa infantil té lloc cada 8 de setembre al migdia i es tracta d’una cercavila amb les versions infantils de tots els elements de la Festa de la nit: una fil·loxera, dotze fil·loxeretes, set ceps, dotze larves i diverses rotllanes de pagesos. També prenen part en la cercavila els gegantons dels Set Savis de la festa gran -acompanyats de les seves dues rèpliques infantils-, els timbalers, l’Orquestrina de la Fil·loxera i, sobretot, els nens i els pares.



25 anys fent créixer la Festa

Després que al 1992 es fes una cercavila amb els gegants, grups de grallers i la colla de Timbalers com a protagonistes, l'any 1993 es va estrenar una primera fil·loxera infantil, feta pels nens que van participar en un esplai d'estiu. Aquesta es va haver de renovar amb el pas dels anys, i així el 1998 es va fer una segona versió, en fibra de vidre. Els seus constructors van ser Jep Bargalló i Yolanda Márquez. Les seves dimensions són de 3 m de llarg, 2 m d'ample i 1,70 m d'alçada, i el pes és de 63,5 kg, i porta punts de foc a les banyes, a les ales a la cua.

Al llarg dels anys la Festa infantil no ha parat de créixer. L’any 2002 es van començar a incorporar les fil·loxeretes, construïdes per Amadeu Farré i que fan aproximadament mig metre de llarg i porten dos punts de foc a les banyes.

Tres anys més tard van començar a aparèixer les rèpliques infantils dels ceps, fetes per Ramon Aumedes, del Taller Sarandaca. A diferència dels ceps grans, la part del davant de la figura té forma de rostre humà, amb boca, nas i ulls, i les branques dels ceps estan molt treballades amb fibra de vidre. A les branques tenen tres punts de foc.

Ara fa 9 anys es van incorporar les larves, que són l'element més distintiu de la festa infantil, ja que no hi ha equivalent a la festa gran. Estan pensades per als més menuts, que ja volen participar en la festa però que, per edat, no poden fer-ho amb cap element de foc. Són vuit figures de fibra de vidre fetes, també, per Ramon Aumedes, mentre que la música i la coreografia són obra d’Anna Roig.

Els darrers elements en incorporar-se han estat les dues rèpliques dels gegantons dels Set Savis de Grècia. En concret, l’any 2014 van afegir-se els gegantons de Modest Casanovas i Marc Mir.

El planter de la Festa de la Fil·loxera bufa les espelmes del 25è aniversari

Prop de 400 persones van assistir, dissabte a la nit, al renovat Sopar de la Gàrgola que va servir per commemorar el 25è aniversari de la Festa de la Fil·loxera infantil. El sopar, que aquest any tenia uns preus més populars i tornava a destinar els beneficis a Càritas, va celebrar-se a l’Era d’en Guineu, un espai emblemàtic en la lluita conta la plaga de la fil·loxera i al mateix lloc on cada 7 de setembre s’acaba l’escampada de fil·loxeretes.

Després del sopar, els més petits de la Festa van bufar les espelmes del 25è aniversari de la Festa infantil.