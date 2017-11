Els Bordegassos volen completar el cinc de vuit aquest diumenge al seu Dia de la Colla

Els Bordegassos de Vilanova volen arrodonir la gran temporada castellera que han protagonitzat afegint un nou èxit a la temporada. El gran repte que Marcel·lí Ferrer i el seu equip tècnic s'havien marcat per al 2017 era recuperar i consolidar el tres de vuit. De moment, ja l'han descarregat cinc vegades. Per altra banda, de quatres de vuit ja n'han descarregat deu. A això se li suma la cirereta de la torre de vuit descarregada a l'Arboç el 8 d'octubre. Ara tot apunta que podria ser el torn del cinc de vuit, un castell que els Bordegassos no assoleixen des del 2002. El 46è Dia de la Colla dels Bordegassos, que se celebra aquest diumenge a les 12:30h a la plaça de les Cols aclarirà si els castellers vilanovins són capaços de tornar a aixecar el seu sostre de la temporada, que de moment és el triplet de vuit.

El darrer assaig general, celebrat aquest divendres, va permetre als castellers vilanovins completar el cinc de vuit fins a dosos, a més de completar el cinc de set net sencer. Aquestes proves no es veien al local dels Bordegassos des de feia 15 anys A més, les van completar amb una gran suficiència. El cinc de set net fins aixecadors ja s'ha convertit en una prova habitual en tots els assajos dels Bordegassos. Una estructura que han aconseguit alleugerir pels pisos superiors i que cada cop tenen més apamada. A l'Arboç, fa una mica menys d'un mes, ja es van atrevir a dur-lo a plaça i les sensacions van ser positives, col·locant dosos i desmuntant sense problemes l'estructures després de detectar que un element del pom de dalt s'havia endarrerit una mica i això afegia massa durada al castell. Però tothom va sortir convençut que el castell estava a l'abast.

El quatre de vuit, però també el tres de vuit, podria ser el castell de sortida per als Bordegassos. Els tenen molta confiança i podria ser una bona manera de trencar el gel amb un castell valuós i, a la vegada, plenament dominat. El cap de colla Marcel·lí Ferrer va anunciar en acabar l'assaig que el torn de la catedral arribarà a segona ronda. Com que les proves de torre de vuit durant la setmana també han estat positives, la torre folrada té opcions de ser castell de tercera ronda, compartides amb el castell de vuit bàsic que no hagin afrontat a primera ronda.

A plaça també hi haurà dues colles de nou, com són els Castellers de Barcelona i els Castellers de Sabadell, que podrien dur a Vilanova alguns dels seus millors castells. El cartell el completen els Minyons de l'Arboç, que buscaran castells de set.