Òmnium demana ajuda a Europa per defensar els valors democràtics amb el discurs de Pau Casals davant l'ONU

El darrer vídeo d'Òmnium Cultural rememora el discurs que Pau casals va fer davant l'ONU quan va recollir la Medalla de la Pau el 1971 i demana ajuda a Europa per defensar els valors democràtics. La cinta té com a lema "I'm a catalan", en al·lusió a les paraules del músic, i recorda les mobilitzacions que s'han fet a Catalunya per denunciar la crisi dels refugiats i les manifestacions per "decidir el seu futur polític". Explica que davant la voluntat dels catalans de celebrar un referèndum d'autodeterminació la resposta de l'estat espanyol sempre ha estat "no". I mostra imatges del referèndum i de les càrregues policials. La narradora d'aquest vídeo és una refugiada bosniana que ha estat acollida per Catalunya i que ara demana a Europa que l'ajudi com la va ajudar a ella.

"No ens deixeu sols, la lluita dels catalans hauria de ser la lluita de tots els europeus per salvar els valors democràtics", reclama el darrer vídeo d'Òmnium.