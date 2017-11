Els Bordegassos es queden sense cinc de vuit, però completen un altre carro gros

No va poder ser. Els Bordegassos de Vilanova es van quedar sense posar la cirereta del cinc de vuit a l'excel·lent temporada que estan a punt de finalitzar. El 46è Dia de la Colla, que van obrir descarregant l'onzè quatre de vuit de la temporada, va quedar suspès a segona ronda després d'un intent de cinc de vuit dels groc terrosos que es va trencar amb dosos col·locats, quan ja reculava.

A la plaça de les Cols hi havia expectació per veure uns Bordegassos que encadenaven moltes actuacions amb castells de vuit. Feia molts anys que la colla de Vilanova no arribava a la seva Diada amb el balanç de 16 castells de vuit descarregats. A més, les proves a assaig de cinc de vuit, un castell que han reballat des de fa molts mesos, havien fet un salt qualitatiu molt important durant les darreres setmanes. El cinc de set net de l'assaig de divendres havia estat de postal i els groc terrosos també havien fet la pinya del castell fins a dosos.

D'entrada els Bordegassos van apostar per un valor segur; el quatre de vuit. Van tornar a descarregar-lo, tot i que possiblement va ser un dels menys bonics de l'any. Poc abans de la carregada el castell va patir una rebregada considerable, però la confiança que la colla li té al carro gros els va permetre mantenir-lo dominat en tot moment. Nervis descarregats i un castell de vuit més al sarró.

Ar segona ronda arribava el gran moment de la diada. Després de desfer una primera pinya, van trobar les mides desitjades i van tirar amunt el cinc de vuit. D'entrada les sensacions eren molt positives. Bones mides i sensació de domini de la situació. Amb l'entrada de dosos, tot feia pensar que el castell s'aplomaria, però va haver-hi una rebrincada forta i sobtada que es va encomanar per tot el castell. El cinc va resistir, però va quedar molt tocat, i també va generar una lògica incertesa en els aixecadors. Vistos els problemes, els tècnics van donar la indicació de desmuntar el castell, però la catedral ja havia entrat en un punt de no retorn. El tres portava estona treballant en una posició molt incòmoda i va acabar cedint.

La caiguda del cinc de vuit no acostuma a ser tova. Hi puja molta gent i a la vegada és un castell d'alçada. La llenya va deixar diversos lesionats, la majoria contusionats, però una desena van ser traslladats a centres hospitalaris per les ambulàncies. La diada va quedar temporalment aturada a l'espera dels esdeveniments i, finalment, es va donar per suspesa, quan cada colla només havia fet un castell.

La catedral va ser precisament el castell que van oferir els Castellers de Barcelona. La colla degana de la capital catalana va descarregar un cinc de vuit molt àgil i ràpid, que podrien voler aixecar un pis per primer cop en la seva història. Per la seva part els Castellers de Sabadell van descarregar el set de vuit, mentre que els Minyons de l'Arboç van descarregar el tres de set.