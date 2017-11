Isabel Coixet estrena el drama 'La llibreria' i Jaume Balagueró, el thriller sobrenatural 'Musa'

CARTELLERA DE CINEMA

La directora catalana Isabel Coixet estrena aquest divendres el drama 'La llibreria', basada en la novel·la homònima de Penelope Fitzgerald, i que va inaugurar la SEMINCI, la Setmana Internacional del Cinema de Valladolid. Mentre el codirector de '[REC]' i pare de la destacada 'Mentre dorms', Jaume Balagueró, estrena el "thriller sobrenatural" 'Musa', que es va projectar al Festival de cinema de Sitges 2017. En una entrevista a l'ACN, va explicar que li atrau més la temàtica de la seva nova pel·lícula "que la dels infectats i els zombis", que també li agrada com ja va demostrar amb tota la saga de '[REC]'. El director barceloní Carlo Padial porta a la gran pantalla la comèdia 'Algo muy gordo' protagonitzada per Berto Romero.

Samuel, protagonista de 'Musa', és un professor de literatura que no trepitja la universitat des de la tràgica i inesperada mort de la seva parella. Des d'aquell moment, pateix un recorrent malson en el qual una dona és brutalment assassinada a través d'un estrany ritual. Quan la mateixa dona que se li apareix totes les nits en somnis és trobada morta en idèntiques circumstàncies, Samuel entra a l'escena del crim per investigar. Allí es troba amb la Rachel, una jove a la que no coneix de res, però que assegura haver somiat també amb l'assassinat. Junts faran tot el possible per descobrir la identitat de la misteriosa dona, submergint-se en un fosc món governat per les muses.

Protagonitzada per Elliot Cowan, Franka Potente, Ana Ularu, Manuela Vellés i Leonor Watling amb Joanne Whalley i Christopher Lloyd, 'Musa', amb guió del mateix Balagueró i Fernando Navarro, es basa en la novel·la 'La dama número 13', de José Carlos Somoza.

Balagueró va explicar que la raó per la qual va decidir portar a la gran pantalla el llibre 'La dama número 13' no era només perquè li va generar molt terror, sinó perquè el va sorprendre molt. "La intriga del llibre és tremenda, sobre tot en el moment en què les intrigues es desvetllen i acabem descobrint què passa". Segons el director, "els girs són tan fastuosos i inesperats que vaig dir que volia explicar aquesta història a tothom".

La nova pel·lícula de la directora catalana Isabel Coixet se situa en un petit poble de l’Anglaterra de 1959. Allí una dona decideix, en contra de l'opinió dels veïns sobre tot els de la classe més alta, obrir una llibreria. Ella haurà d'enfrontar-se als prejudicis i enveges de molts veïns tenint com a única arma el seu coratge i empenta. El film està protagonitzat per Emily Mortimer i l'acompanyen en el repartiment Patricia Clarkson, Bill Nighy, Honor Kneafsey, i James Lance, entre d'altres. Algunes de les còpies s'estrenaran a Catalunya en versió original subtitulada en català.

'Algo muy gordo'

'Algo muy gordo' és una comèdia dirigida pel barceloní Carlo Padial i protagonitzada per Berto Romero. Una pel·lícula que narra els estira-i-arronses del rodatge d'un film que porta masses contratemps ja. 'Algo muy gordo' és una reflexió, amb to de documental, sobre la industria del cinema.

En una entrevista a l'ACN, el director Carlo Padial ha desgranat que al film "hi ha sàtira a la industria cinematogràfica i al seu ús abusiu del CGI" (imatges generades per ordinador), però també és "un petit conte amb aspecte documental sobre la desafecció de l'ésser humà en aquesta era digital i tecnològica".

Padial ha explicat que la idea inicial de 'Algo muy gordo' era fer una comèdia d'efectes especials, però sense efectes especials. "Ens semblava estrany que ningú l'hagués fet, ja que és un llenguatge que tenim present cada dia com a espectadors, a internet i a l'estadi previ de les pel·lícules". Berto Romero va veure la primera pel·lícula de Padial 'Mi loco Erasmus', de l'any 2012, i li va interessar, i li va proposar al director si tenia un projecte de comèdia d'aspecte documental. A més en aquell moment, Padial estava fent el making of d''Un monstre em ve a veure' de Bayona i vivia, com ha recordat, rodejat de cromes gegants i actors parlant al buit. El mateix Romero a més de ser el protagonista ha fet tàndem amb Padial en el moment d'escriure el guió.

'The square'

Christian, conservador de museu, prepara la seva propera exposició: 'The square', una instal·lació sobre la tolerància i l'altruisme. Però, de cop i volta, li roben el mòbil i el moneder. En aquest moment, l'agència de comunicació del museu llança una campanya sorprenent per a 'The square': la reacció és totalment inesperada i Christian tindrà una crisi existencial. A partir d'aquests punts de partida Ruben Östlund s'enfronta als instints més primaris i evidencia la humiliant distància entre el que passa i el que hauria de passar. El repartiment està format per Claes Bang, Dominic West, Christofer Laesso, Elisabeth Moss i Terry Notary, entre d’altres.

'The square' és la pel·lícula guanyadora de la Palma d'Or de Cannes 2017 i el passat dimarts el Cinema Truffaut va acollir la preestrena a Catalunya en el marc del Temporada Alta. 'The Square' és també la pel·lícula que representarà a Suècia als Oscars, dins la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa.

'Oro'

Agustín Díaz Yanes és el director de la pel·lícula històrica 'Oro' i és una adaptació d'un text d'Arturo Pérez Reverte. Se situa al segle XVI, quan els conquistadors espanyols Lope de Aguirre i Núñez de Balboa emprenen una èpica expedició composta per 30 homes i dues dones, per la selva amazònica, buscant una mítica ciutat que, segons es diu, està feta completament d'or. Al repartiment hi ha actors com Raúl Arévalo, José Coronado, Bárbara Lennie, Óscar Jaenada, Luis Callejo,Juan José Ballesta, Juan Diego, Juan Carlos Aduviri, Anna Castillo,Antonio Dechent i Juan Echanove.

'Spoor (El rastro)'

Des de Polònia, arriba als cinemes 'Spoor (El rastro)' dirigida per Agnieszka Holland i Kasia Adamik. Duszejko és una excèntrica ex enginyera i vegetariana que viu en un petit poble a la frontera txeca-polonesa. Un dia els seus estimats gossos desapareixen i uns mesos després descobreix el cadàver del seu veí, un caçador furtiu. Amb el pas del temps van apareixent més morts terribles i el protagonista té la teoria que els han assassinat animals salvatges.

'La mejor receta'

John Goldschmidt és el director de la comèdia 'La mejor receta' interpretada per Jonathan Pryce, Philip Davis, Ian Hart, Pauline Collins, Malachi Kirby i Joel Beckett. Un vell pastisser jueu, propietari d'una pastisseria a Londres, lluita per mantenir el seu negoci. Decideix, en aquest context, contractar a un jove aprenent musulmà, a qui per accident se li cau marihuana a la massa del pa, un fet que provoca un gran ascens de les vendes.

'Feliz día de tu muerte'

'Feliz día de tu muerte' és un thriller de terror dirigit per Christopher Landon i protagonitzat per Jessica Rothe. Tracta sobre una estudiant universitària que reviu el dia del seu assassinat tots els dies, i es repeteix una vegada i una altra.

'La Chana'

Arriba a la gran pantalla també el documental 'La Chana' de Lucija Stojevic (Noon Films, Bless Bless Productions), en la que la protagonista, Antonia Santiago Amador, coneguda com La Chana, és una talentosa 'bailaora' de flamenc que torna als escenaris després de 30 anys. 'La Chana', de Lucija Stojevic, va estar guardonada al prestigiós IDFA, l'International Documentary Film Festival d'Amsterdam, amb el VPRO IDFA Premi del públic.