Els Bordegassos clouen temporada amb un doblet a La Fira i Barcelona

Els Bordegassos de Vilanova posen punt final a la temporada 2017 aquest cap de setmana, amb un programa doble d'actuacions que dissabte al migdia els durà a la Fira de Novembre de Vilanova i diumenge al Dia de la Colla dels Castellers de Barcelona. Els de la camisa groc terrós hauran d'afrontar les cites amb algunes baixes.

Superat el Dia de la Colla, els Bordegassos han descarregat 17 castells de vuit al llarg de la temporada i han assolit amb escreix el gran objectiu que s'havien fixat per al 2017: descarregar in revalidar el tres de vuit. L'han descarregat en cinc ocasions, una xifra que no assolien des del 2002, i també han mantingut el domini amb el quatre de vuit, que han descarregat onze vegades. A més, han descarregat la torre de vuit, cosa que no assolien des del 2012.

En circumstàncies normals, aquest diumenge a Barcelona la colla de Vilanova tancaria temporada sumant un parell de castells de vuit més, però les baixes arran de la caiguda del cinc de vuit de diumenge passat han deixat la colla condicionada per afrontar el darrer cap de setmana casteller de l'any. Cap de les lesions no ha estat greu, però alguns castellers hauran de fer repòs casteller durant uns dies.

L'assaig d'aquest divendres, a les deu de la nit al local de la colla, que també serà l'últim de la temporada, serà clau per valorar quins són els millors castells que els vilanovins poden dur amb les màximes garanties a Barcelona. La diada dels Castellers de Barcelona, que se celebrarà diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Valentí Almirall, és la que els de la camisa vermella han escollit per intentar anotar-se el seu primer cinc de nou. A plaça també hi haurà els Castellers de Sabadell.

Dissabte, al punt de les dotze del migdia, els Bordegassos actuaran a casa, a la Fira de Novembre. Serà una actuació en solitari al Parc de Baix a Mar.