5a edició del VNG Loves Sound System

El 18 de novembre s'organitza la 5a edició de la festa que rendeix el seu tribut particular a la cultura sound system. Enguany estarà dedicada a la figura dels productors, vitals al llarg de tota la història de la música jamaicana fins a l’actualitat.

Per aquest motiu, comptarem amb la presència de Gerard Casajús aka Chalart 58 i Genís Traní aka Genius T, dos dels productors més prolífics de l’escena estatal, però també amb un gran reconeixement a nivell internacional.

Chalart 58 ha viscut els darrers 3 anys inmers al seu estudi La Panchita, arribant a publicar més de 30 referències al llarg de tot aquest temps. Però també ha tingut temps per implicar-se en nombrosos projectes amb artistes de gran renom: Manu Chao, Fermin Muguruza, Sr. Wilson, Green Valley, Matah, Adala, Alex Bass o el projecte Woman Soldier, presentat al darrer Rototom Sunsplash.

A l’altre costat hi haurà Genius T, un dels productors catalans amb més referencies a nivell internacional. Ha treballat a l’estudi amb una gran varietat d’artistes jamaicans com Sizzla Kalonji, Chezidek, Jah Mali, Mikey General o Kabaka Pyramid -a punt de publicar el seu nou àlbum en el qual hi col·labora-. Genís Traní també ha participat en els darrers treballs de grans bandes influenciades per la música jamaicana al nostre país, com la Sra. Tomasa, Lágrimas de Sangre o Itaca Band.

Coneix els artistes convidats que han triat els productors

Chalart 58 i Genius T aquesta vegada han apostat per rodejar-se de diferents cantants d’arreu de Catalunya per oferir un show complet al més pur estil sound system. Al micro comptarem amb vells coneguts del Nowa Reggae com l’Alex Bass i l’Adala; amb Matah, una de les cantants més veteranes de l’escena; i amb Kelly Isaiah i Vince Moon, cantants de grup lleidatà Koers.

El sound system tampoc es queda curt

Una altre de les raons per assistir al VNG Loves Sound System també ha estat l’equip de so que representa l’essència d’aquesta festa. Enguany comptarem amb Hotel Sound System, un autèntic Funktion One, un dels equips que aconsegueixen transmetre el so més fidel.

El VNG Loves Sound System es celebrarà a la Nau del Museu del Ferrocarril (Plaça Eduard Maristany s/n) a Vilanova i la Geltrú, el dissabte 18 de novembre a partir de les 23:00 hores. Les entrades per la festa es podran adquirir directament a la porta del recinte amb els següents preus:

– 6€ entrada

– 7€ amb cervesa

– 9€ amb combinat