Els examinadors de Trànsit tornen a la vaga a partir d'aquest dilluns 4 de setembre

Els examinadors de la Direcció General de Trànsit de l'Estat (DGT) tornaran a la vaga aquest dilluns 4 de setembre. Concretament, han convocat aturades tots els dilluns, dimarts i dimecres del mes de setembre per exigir a la DGT que faci efectiu el pagament del complement salarial als examinadors. Segons la UGT de Catalunya, la DGT va acordar amb els sindicats fa 10 anys aquest increment, que ja ha aplicat a la majoria de col·lectius de la plantilla de la DGT, però no als examinadors. "Després de 20 jornades de vaga durant el mesos de juny i juliol i l’afectació que està suposant per a la ciutadania, les autoescoles i els propis examinadors resulta absolutament incomprensible el silenci i la manca de voluntat negociadora de la DGT i del Ministeri de l’Interior".

Els sindicats lamenten que el govern espanyol "no han fet cap tipus de proposta sobre el pagament d’aquest complement", una reivindicació a la qual els examinadors no pensen renunciar i que resulta una "condició indispensable" per desconvocar la vaga. Els examinadors estimen que cada dia de vaga s’anul·len aproximadament 1.456 proves.

La darrera reunió entre el comitè de vaga i la direcció de la DGT va tenir lloc el passat 22 d’agost a Madrid i va acabar sense acord," ja que l’Administració no es va moure de la seva negativa a fer efectiu el complement específic i a dialogar amb els seus treballadors i treballadores", segons denuncia la UGT. A Catalunya hi ha 112 examinadors de Trànsit que realitzen 13 exàmens diaris cadascun d’ells.

Les associacions d'autoescoles de Catalunya lamenten que les vagues estan generant "una paràlisi" en el sector. Una de les conseqüències serà que entre 700 i 1.000 professors d'autoescola es veuran afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a causa de les continuades vagues dels examinadors. El portaveu de la plataforma 'Les escoles diuen prou', Jaume Valls, va suggerir dijous passat que la Guàrdia Civil substitueixi els examinadors, que han deixat milers d'aspirants sense poder obtenir el seu carnet de conduir.